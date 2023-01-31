Військовий облік 2023 – заборони та зобов’язання для призовників, військовозобов’язаних і резервістів

В Україні з 30 грудня 2022 року діє новий військовий облік . У новій постанові Уряд вказав чіткі заборони та зобов’язання для призовників, військовозобов’язаних і резервістів

Про які саме зміни повідомили у правозахисній організації “Юридична Сотня”, розповідає НСН

Хто підлягає військовому обліку

Уряд затвердив новий порядок військового обліку. Отож, обліку підлягають:

призовники (на підставі посвідчення про приписку до призовної дільниці);

військовозобов’язані (на підставі військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного);

резервісти (на підставі військового квитка).

Що передбачає військовий облік в Україні у 2023 році

Взяттю на військовий облік у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (після взяття на облік у ТЦК та СП) підлягають громадяни України з числа:

призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річчя) до 27 років;

військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування в запасі, зокрема жінок, що мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (перелік затверджений Міноборони).

Хто веде військовий облік

Згідно нових правил, облік ведуть:

центральні і місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

органи військового управління;

військові частини ЗСУ та інші законні військові формування;

правоохоронні органи спецпризначення;

ТЦК та СП (військкомати);

підприємства, установи та організації;

заклади освіти;

заклади охорони здоров’я.

Зобов’язання призовників, військовозобов’язаних та резервістів

При зміні місця проживання або інших персональних даних призовники, військовозобов’язані та резервісти зобов’язані особисто протягом семи днів повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку через центри надання адміністративних послуг чи інформаційно-комунікаційні системи.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти не можуть змінювати місце проживання без дозволу керівника ТЦК та СП з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Зазначимо, що таке ж зобов’язання було і в попередній редакції постанови.

З нових зобов’язань є лише одне: звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

Зобов’язання державних, місцевих органів, роботодавців тощо

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад мають нові обов’язки, зокрема:

проводити роз’яснювальні роботи щодо виконання правил військового обліку;

протягом семи днів інформувати ТЦК та СП, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які змінили місце проживання без зняття з персонально-первинного військового обліку за місцем зареєстрованого проживання.

Якщо ТЦК та СП (або інший уповноважений орган) видає розпорядження роботодавцю оповістити працівника про необхідність прибуття до ТЦК (СБУ, Служби зовнішньої розвідки тощо), роботодавець зобов’язаний видати наказ, ознайомити з ним працівника, а копію наказу в триденний строк надіслати до органу, який видав розпорядження. Роботодавець також зобов’язаний повідомляти про тимчасово непрацездатних призовників, військовозобов’язаних чи резервістів, а також про тих, хто перебуває у відрядженні чи відпустці.

Орган реєстрації місця проживання повідомляє ТЦК та СП про всі зміни щодо осіб, які перебувають на обліку, а змінити місце проживання в Дії (без пред’явлення військово-облікових документів) особа зможе лише за наявності актуальної інформації про себе в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Проте можна буде за власним бажанням подати відомості для включення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів під час формування декларації про місце проживання в Дії. Наразі процедура військового обліку в Дії ще відсутня.

Центри зайнятості надають інформацію про реєстрацію осіб як безробітних протягом семи календарних днів після отримання запиту від ТЦК та СП.

Порядок також затверджує:

форми, за якими ТЦК та СП повідомляються про призовників, які перебувають на стаціонарному лікуванні, військовозобов`язаних, яким встановлено групу інвалідності, щодо яких здійснюється кримінальне провадження тощо (ці обов’язки покладені на відповідні органи Законом України від 30 березня 2021 року № 1357-IX);

строки й умови перевірки правильності військового обліку з боку військового командування (Генерального штабу ЗСУ, Командування Сухопутних військ, оперативного командування тощо).

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