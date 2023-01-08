Мобілізація жінок в Україні – чого чекати у найближчі роки

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, чи відбувається мобілізація жінок в країні.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, передає НСН.

Маляр зазначила, що всі жінки, які зараз знаходяться на фронті, перебувають там за власним бажанням. А це близько 5000 жінок.

Станом на зараз, мобілізацію жінок не проводять.

“До 2026 року навіть та єдина медична спеціальність, яка може підлягати мобілізації, не має обов’язкової постановки на військовий облік. Усі інші професії у добровільному порядку”, зазначила вона.

Мобілізація жінок – що відомо

Нагадуємо, наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.

Під час загальної мобілізації призватися на військову службу можуть всі військовозобов’язані громадяни України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

Джерело: Фокус

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