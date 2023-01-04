Як повідомлялось раніше, уряд затвердив нові правила військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відповідна постанова Кабінету міністрів № 1487 “Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів” від 30 грудня 2022 року була оприлюднена 3 січня.

НСН з посиланням на NV розповідає про найголовніші новації та найважливіші положення, які передбачає ця постанова.

Оскільки в ній йдеться і про призовників, важливо пам’ятати, що під час дії воєнного стану призов на строкову військову службу в Україні не проводиться.

Взяття на облік з 16 років та врегулювання обліку жінок

Постанова передбачає, що відтепер призовників братимуть на облік у віці від 16 років (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років.

Крім них, взяттю на військовий облік підлягають такі громадяни України:

військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі,

у їх числі – жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність,

лише за власним бажанням — жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони (у списку 14 споріднених спеціальностей та 7 професій).

На військовий облік громадян України беруть (або знімають з нього):

відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки,

органи СБУ (резервісти запасу служби),

підрозділи Служби зовнішньої розвідки (резервісти запасу СВР).

Якщо громадяни України прибули з тимчасово окупованих територій, то перш ніж їх візьмуть на персонально-первинний чи персональний військовий облік вони мають бути оформлені на облік як внутрішньо переміщені особи та на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Загалом облік ведуть:

центральні і місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи;

органи місцевого самоврядування;

органи військового управління;

військові частини ЗСУ та інші законні військові формування;

правоохоронні органи спецпризначення;

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати);

підприємства, установи та організації;

заклади освіти;

заклади охорони здоров’я.

Нові правила військового обліку через Дію

Загалом військовий облік має вестися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Саме в цьому реєстрі роблять первинний запис чи актуалізують дані про призовників, військовозобов’язаних чи резервістів.

Однак якщо такі дані не включено до Єдиного реєстру, то призовник, військовозобов’язаний або резервіст може за власним бажанням подати відомості для включення до нього. Це можна буде зробити під час формування декларації про місце проживання з використанням засобів порталу Дія (Єдиного державного вебпорталу електронних послуг) — за умови запровадження відповідної інформаційної взаємодії.

Терміни початку роботи такого функціоналу Дії в постанові не вказано. Зазначено лише, що Міноборони України має визначити і встановити «механізм та вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між порталом Дія та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Повернення військовозобов’язаних з-за кордону у воєнний час

В урядовій постанові більш детально прописано вимоги щодо військового обліку тих українців, які живуть за кордоном і офіційно стоять на тимчасовому консульському обліку.

Якщо такі громадяни досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, закордонні дипломатичні установи України мають повідомляти їм про початок чергового призову громадян України на строкову службу (тобто в цьому пункті йдеться про потенційних строковиків).

Крім того, в разі проведення мобілізації в Україні та у воєнний час (або в особливий період) українські дипустанови мають «сприяти поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну». Цей пункт викликав найбільший резонанс, адже він стосується поточної ситуації: в Україні триває оголошена ще в лютому 2022 року мобілізація і режим воєнного стану. Однак додаткових роз’яснень про те, як саме повертатимуть таких резервістів в Україну, у постанові Кабміну немає – можливо, представники уряду нададуть їх згодом.

Постанова також покладає на українські закордонні дипустанови ще два важливих зобов’язання:

протягом 7 днів після того, як громадянин України стає на консульський облік за кордоном (або знімається з нього) дипустанова має повідомити про призовника, військовозобов’язаного або резервіста відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки, органам СБУ або підрозділам Служби зовнішньої розвідки України (за місцем їх перебування на військовому обліку);

дипустанови мають вести списки призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку і стоять на військовому обліку; такі списки дипломати зберігатимуть протягом п’яти років (у формі зазначаються особисті дані, адреса проживання за кордоном, дата взяття на консульский облік чи зняття з нього та орган в Україні, у якому громадянин перебуває на військовому обліку).

Працевлаштування та навчання лише за умови взяття на військовий облік

Постанова передбачає, що державні органи та органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації мають перевіряти наявність військово-облікового документа під час прийняття на роботу чинавчання.

Військово-обліковими документами вважаються:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

для резервістів — військовий квиток;

відображення в електронній формі інформації, що міститься у вищезазначених документах (може пред’являтися з використанням мобільного додатка порталу Дія).

Відповідно, під час прийняття на роботу чи на навчання призовники, військовозобов’язані та резервісти мають підтвердити особистим підписом ознайомлення з правилами військового обліку.

Крім того, підприємства, установи, організації та органи влади мають у семиденний строк повідомити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, органи СБУ чи підрозділи Служби зовнішньої розвідки про:

прийняття на роботу (навчання) військовозобов’язаного, призовника чи резервіста;

звільнення його з роботи,

завершення навчання (відрахування із закладу освіти).

Якщо ТЦК та СП (або інший уповноважений орган) видає розпорядження оповістити працівника про необхідність прибуття до ТЦК (СБУ, Служби зовнішньої розвідки тощо), то роботодавець зобов’язаний видати наказ, ознайомити з ним працівника, а копію наказу в триденний строк надіслати до органу, який видав розпорядження.

Крім того, надавати інформацію про призовників, військовозобов’язаних та резервістів також мають центри зайнятості – міські, районні, міськрайонні та філії регіональних центрів. Після реєстрації осіб як безробітних вони мають протягом семи календарних днів передати інформацію після отримання запиту відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

Нова класифікація видів військового обліку

Відтепер військовий облік, окрім поділу на облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, розділяється також ще на кілька видів.

З урахуванням обсягу та деталізації:

персонально-якісний (передбачає облік персональних та службових даних стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання, які узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного державного реєстру)

персонально-первинний (облік відомостей стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів за місцем їх проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці – тобто його можуть вести виконавчі органи сільських, селищних, міських рад);

персональний (облік відомостей за місцем роботи (служби) або навчання — покладається на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій).

За призначенням:

загальний — на такому обліку перебувають військовозобов’язані та резервісти, які не заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час;

спеціальний — це військовозобов’язані, які відповідно до закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.

Побудинковий обхід для уточнення данних

Постанова передбачає, що не рідше ніж один раз на рік облікові дані карток первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад мають звірятися:

з обліковими даними у списках персонального військового обліку підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються);

з документами щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб або з відповідними даними порталу Дія;

з місцем фактичного проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Таке звіряння, як вказано в постанові, може здійснюватися «шляхом подвірного обходу» — відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням сільського, селищного, міського голови.

Під час звіряння мають перевірити наявність та стан військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Обов’язок актуалізувати дані про зміну місця проживання та інші дані

Якщо призовник, військовозобов’язаний або резервіст змінив адресу місця проживання чи інші персональні дані, він зобов’язаний особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни в той орган, де він перебуває на військовому обліку — у тому числі через центри надання адміністративних послуг та інформаційно-комунікаційні системи.

Якщо ж громадянин у такий спосіб не актуалізував інформацію про себе в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, то має особисто (так само в семиденний строк з дня внесення змін до персональних даних):

прибути з паспортом громадянина України та військово-обліковими документами до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки вже за новим місцем проживання;

стати там на військовий облік (або ж знятися з військового обліку чи внести зміни до облікових даних).

Юристи ГО Юридична сотня відзначають також ще одне нове зобов’язання: звіряти не рідше одного разу на п’ять років власні персональні дані з обліковими даними ТЦК та СП, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки.

При цьому призовники, військовозобов’язані та резервісти не можуть змінювати місце проживання без дозволу керівника ТЦК та СП з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час (таке ж зобов’язання було і в попередній редакції постанови).

Джерело: NV