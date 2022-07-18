В Україні розширять коло осіб, які не підлягають призову під час загальної мобілізації, передає NNS. Верховна Рада схвалила відповідні законопроєкти у першому читанні сьогодні, 18 липня.

Так, зокрема, Верховна Рада 18 розширення перелік людей, які не підлягають призову під час мобілізації на громадян, чиї рідні загинули на війні з Російською Федерацією.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Зазначається, що за основу проголосувало 298 парламентарів.

Нардеп додав, що підготовка до другого читання буде за скороченою процедурою, тобто 7 днів на правки.

Якщо законопроєкт буде підтримано у другому читанні, не підлягатимуть призову під час мобілізації військовозобов’язані жінки та чоловіки:

чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Такі особи можуть бути призвані лише за їх згодою.

Разом з тим, слід підкреслити, що це не означатиме дозвіл на виїзд за кордон таким військовозобов’язаним.

Також парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, згідно з яким не призиватимуть на військову службу науковців і педагогів.

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 7352 про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

Так, за законопроєктом право на відстрочку матимуть педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки — незалежно від наявності в них вченого звання або наукового ступеня.