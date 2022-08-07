Військовий облік жінок: з 1 жовтня набуває чинності новий закон, згідно з яким жінки деяких професій стануть військовозобов’язаними. Що це означає на практиці – які права та обмеження.

Про це NNS пише з посиланням на КП.

Військовий облік жінок – кому потрібно ставати

Ще 11 жовтня 2021 року Міністерство оборони видало наказ №313, який зобов’язує жінок із деякими професіями стати на військовий облік. Спочатку в цьому указі було зазначено близько сотні професій, які споріднені з військово-обліковими спеціальностями. Але після гучної критики його скоротили до 14 спеціальностей і 7 споріднених з ними професій. Наразі Міноборони визначило, що на облік мають стати жінки, які мають такі спеціальності:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Не виключено, що до 1 жовтня в цей перелік можуть додати ще декілька спеціальностей. Так, Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пропонує додати ще такі три спеціальності:

авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;

залізничний транспорт;

пожежна безпека.

Водночас, можливий інший варіант розвитку подій – перелік скоротять! Заступниця міністра оборони Ганна Маляр ще на початку липня повідомила, що Головне управління персоналу Генштабу пропонує: по-перше, скоротити перелік професій і спеціальностей «відповідно до нинішніх потреб ЗСУ», по-друге – передбачити облік лише за згодою (!) жінки; по-третє – не з чіткої дати (приміром, 1 жовтня), а «через місяць після завершення особливого періоду в державі». Наразі воєнний стан в Україні подовжено до 23 серпня. Якщо Верховна Рада знову не подовжить його, то це буде означати, що з 24 вересня може розпочатись взяття жінок на військовий облік.

Чи має значення вік жінки

Так. Підлягають обліку лише жінки у віці 18 – 60 років. Старші жінки теж можуть стати на облік – головне, щоб дозволяло здоров’я.

У військкомат потрібно йти самій чи чекати виклику

Тут є юридична колізія. Генеральний штаб ЗС України опрацював пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою. Але щоб пропозиції мали юридичну силу, зміни треба внести в той же наказ №313 від 11 жовтня 2021 року. Цього ще поки не зробили. Тому жінки, які мають спеціальність або професію, зазначену в наказі Міноборони, з 1 жовтня мають самостійно звернутись до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (тобто «військкомат») за місцем офіційної реєстрації або фактичного перебування.

Які документи потрібно брати в військкомат

З собою потрібно мати паспорт або ID-картку, ідентифікаційний номер; диплом або сертифікат про здобуття спеціальності/професії; довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює. Також візьміть свідоцтво про шлюб та про народження дітей/документ про опіку. Обов’язкові 2 фотокартки 3х4. Безпосередньо в ТЦК доведеться написати заяву про взяття на облік або ж можна її роздрукувати з інтернету.

Чи потрібно проходити медкомісію і скільки вона коштує

Після того як в ТЦК на вас заведуть особову справу, потрібно буде пройти медкомісію – огляди у хірурга, терапевта, невропатолога, психіатра, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога та гінеколога. ВЛК можна пройти виключно в державній поліклініці. Також потрібно здати ряд аналізів та обстежень: рентген або флюорографію, ЕКТ, аналіз крові (загальний та на визначення групи та резус-належності, цукор), дослідження сечі.

Огляди у лікарів – безкоштовні!

ВЛК дає заключення: (не)придатна до військової служби або непридатна у мирний час, але обмежено придатна у воєнний час.

Скільки дається часу на звернення у військкомат

За бажанням на військовий облік можна стати у будь-який час. Якщо ж мова йде про обов’язковий облік, то Міноборони відводить час з 1 жовтня по 31 грудня. З 2023 року «ухилянток» можуть штрафувати. Розмір штрафу становитиме 850 грн (за повторне порушення – до 1700 грн), для підприємств, які прийняли їх на роботу, – 5500 грн (за повторне порушення 8500).

На облік поставлять за фактичною спеціальністю чи за професією у дипломі

При постановці на облік будуть зважати як на спеціальність в дипломі, так і враховувати професію, за якою фактично працює жінка.

Вагітним теж потрібно ставати на облік

Ні вагітні, ні жінки з неповнолітніми (до 3 років) дітьми не звільняються від проходження заходів з військового обліку. Але вони звільняються від мобілізації.

Якщо взяли на облік, то коли мобілізують

Взяття на військовий облік не означає автоматичну мобілізацію.

Мобілізація, а також черговість – кого призвуть першою, а кого наступною – залежать виключно від потреб армії, планів оборони держави. Останніми в ряди ЗСУ викличуть тих жінок, у яких чоловік воює або яка виховує неповнолітню дитину чи дітей (від 3 до 18 років) чи доглядає за хворими близькими родичами.

Про які зміни в житті потрібно повідомляти воєнкому

Військовозобов’язані жінки мають певні зобов’язання:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання;

з’являтися за викликом у ТЦК у зазначені «повісткою» терміни;

повідомляти ТЦК та СП про: зміну місця проживання – якщо в межах України, то за 7 днів до виїзду з місця перебування, а якщо за кордоном – за 3 місяці; у семиденний термін про зміну сімейного стану, стану здоров’я; негайно про втрату «військового квитка»;

проходити медогляд та лікування згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії;

прибувати на військові збори, проходити відповідне навчання.

Чи можна військовозобов’язаним жінкам виїздити за кордон

На законодавчому рівні всім військовозобов’язаним, незважаючи на гендер, заборонено покидати межі країни без дозволу у воєнний час. Але заступниця міністра оборони Ганна Маляр публічно поінформувала, що ніякої заборони на виїзд жінок за кордон немає.