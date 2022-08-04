Мобілізація жінок: чи потрібно ставати на військовий облік, якщо працюєш не за фахом

Чи потрібно жінці ставати на військовий облік, якщо вона ніколи не працювала за отриманою освітою
З 1 жовтня в Україні запроваджують військовий облік для жінок, які мають певні фах і професію. У зв’язку з цим постало питання, чи потрібно ставати на облік тим, хто ніколи не працював за отриманою освітою.
На цю тему дав пояснення менеджер адвокатського об’єднання “PwC Legal” Артем Крикун-Труш для hromadske, передає NNS.
В українському законодавстві це питання не регулюється, тому, імовірно, центри комплектування вирішуватимуть його індивідуально. Крім того, військовий облік для жінок буде добровільним.
“Будуть дивитися як і на спеціальність, так і на фактичне виконання роботи. Під час спілкування в центрі комплектування ти можеш пояснити, що маєш диплом юриста, проте все життя працювала айтішницею і хочеш служити саме на посаді, яка пов’язана з ІТ. З іншого боку, якщо в тебе є диплом цієї професії, але немає жодних навичок і досвіду цієї роботи, то в принципі йти в центр комплектування особливого сенсу нема, тим паче, наразі для жінок це добровільно та не передбачає відповідальності”, розтлумачив Крикун-Труш.
Кому з жінок треба стати на військовий облік
- Представниці нижченаведених професій віком від 18 до 60 років без проблем зі здоров’ям можуть добровільно стати на військовий облік. Список професій, затверджений Міноборони:
- хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;
- телекомунікації та радіотехніка;
- інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
- метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
- науки про Землю, географія, фізика та астрономія;
- харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
- забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;
- фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;
- стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;
- ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;
- облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;
- видавництво та поліграфія;
- психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.
Чи повинні військовозобов’язані українки ставати на облік за кордоном з 1 жовтня