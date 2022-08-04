Мобілізація жінок: чи потрібно ставати на військовий облік, якщо працюєш не за фахом

Чи потрібно жінці ставати на військовий облік, якщо вона ніколи не працювала за отриманою освітою

З 1 жовтня в Україні запроваджують військовий облік для жінок, які мають певні фах і професію. У зв’язку з цим постало питання, чи потрібно ставати на облік тим, хто ніколи не працював за отриманою освітою.

На цю тему дав пояснення менеджер адвокатського об’єднання “PwC Legal” Артем Крикун-Труш для hromadske, передає NNS.

В українському законодавстві це питання не регулюється, тому, імовірно, центри комплектування вирішуватимуть його індивідуально. Крім того, військовий облік для жінок буде добровільним.

“Будуть дивитися як і на спеціальність, так і на фактичне виконання роботи. Під час спілкування в центрі комплектування ти можеш пояснити, що маєш диплом юриста, проте все життя працювала айтішницею і хочеш служити саме на посаді, яка пов’язана з ІТ. З іншого боку, якщо в тебе є диплом цієї професії, але немає жодних навичок і досвіду цієї роботи, то в принципі йти в центр комплектування особливого сенсу нема, тим паче, наразі для жінок це добровільно та не передбачає відповідальності”, розтлумачив Крикун-Труш.

Кому з жінок треба стати на військовий облік

Представниці нижченаведених професій віком від 18 до 60 років без проблем зі здоров’ям можуть добровільно стати на військовий облік. Список професій, затверджений Міноборони:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

телекомунікації та радіотехніка;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;

науки про Землю, географія, фізика та астрономія;

харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості;

фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.

Чи повинні військовозобов’язані українки ставати на облік за кордоном з 1 жовтня