Вже у жовтні в Україні почнуть діяти нові правила військового обліку для жінок віком від 18 до 60 років – хто з жінок має стати на військовий облік і кому дадуть відстрочку.

Юрист громадської організації “Юридична сотня” Марія Звягінцева розповіла Суспільному про те, чи варто чекати на мобілізацію жінок і чи зможуть вони покидати кордони України, передає NNS.

І зараз, і після жовтня 2022 року жінка будь-якої професії (або без неї) може бути добровольцем. Далі жінки певних професій будуть зобов’язані стати на військовий облік.

“Це не кінцева дата, не дедлайн: процес тільки почнеться з 1 жовтня. Коли він закінчиться, документ не визначає. Чи буде окремий, жіночий, порядок, чи процедура буде як для чоловіків поки невідома”, розповідає правозахисниця.

У питанні про те, хто саме має стати на облік, юрист порекомендувала орієнтуватися як на диплом, так і на фактичну роботу. Держава визначатиме, чи потрібно призивати ту чи іншу людину. Абсолютно не можна говорити, що всі жінки без розбору отримають повістки та стануть на облік.

За законом України, крім армії, жінка може бути залучена до виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, її можуть залучити до аналітичної роботи. Залежно від потреб держави.

Правозахисниця також розповіла про долю українок, які після 1 жовтня 2022 року будуть за межами України. За її словами, обмеження виїзду із країни регулюються так само, як і щодо чоловіків. Сьогодні для тих, хто не стоїть на обліку, немає жодних обмежень.

Тим українкам, які за кордоном, але за спеціальністю підлягають військовому обліку, за словами Звягінцевої, терміново повертатися в Україну немає необхідності, але можуть бути уточнення.

Юрист також нагадала про умови відстрочення від мобілізації. Ось головні підстави, щоб не йти на фронт:

якщо у жінки є троє та більше неповнолітніх дітей;

якщо жінка самостійно виховує дитину або виховує дитину з інвалідністю;

якщо вона повинна постійно доглядати хвору дружину або чоловіка;

жінки або чоловіки, у яких один із подружжя проходить військову службу, а у них неповнолітня дитина.

Щодо відстрочки через вагітність, то в законі нічого не сказано про це, але вагітність може підпадати під відстрочку “за станом здоров’я”.

Також юрист звернула увагу на те, що будь-які правила щодо військовозобов’язаних – серед яких можуть бути дозволи на зміну місця знаходження від Територіального центру комплектування – не стосуються жінок. Поки вона не стала не облік, вона не матиме ніяких неприємностей. А коли вона піде у “військкомат”, має виконувати закони та правила.

Перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних:

Хімічні технології та інженерія, біологія

Телекомунікації та радіотехніка

Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Науки про Землю, географія, фізика та астрономія

Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості

Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза

Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування

Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія

Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна

Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування

Видавництво та поліграфія

Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення

Обов’язки військовозобов’язаних жінок:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання, а за кордоном перебувати за місцем консульського обліку у дипустановах України;

з’являтися на виклик до терцентру комплектування та соцпідтримки у терміни, зазначені в одержаних документах;

не міняти місце проживання без дозволу військового комісара, керівників Служби безпеки чи Служби зовнішньої розвідки після оголошення мобілізації у воєнний час;

проходити медогляд та лікування;

проходити підготовку на військову службу, виконувати військовий обов’язок, перебуваючи у запасі;

за тиждень прийти у терцентр для зняття з військового обліку, якщо необхідна зміна місця проживання, поїздка у відрядження, навчання, відпустка та лікування (на більше ніж три місяці за кордон);

у разі зміни сімейного стану, погіршення стану здоров’я, адреси місця проживання (знаходження), отримання освіти, місця роботи чи посади ― потрібно повідомити за сім днів органи, в яких перебувають на обліку;

у разі втрати військово-облікового документа ― негайно повідомляти терцентри комплектування чи органи СБУ.

Головне фото: УНІАН