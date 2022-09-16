Які 9 категорій людей не підлягають призову під час мобілізації

Названо дев’ять категорій людей, які не підлягають призову під час загальної мобілізації.

Про це NNS передає з посиланням на Телеграф.

Від початку оголошення мобілізації після повномасштабного вторгнення росії в Україні громадяни постійно стикаються з новими правилами та законами щодо призову на військову службу. Через це з’являється і безліч міфів довкола цих новин.

У Міноборони пояснюють, якщо військовозобов’язана особа ухиляється від призову, її можуть притягнути до адміністративної і навіть кримінальної відповідальності.

Групи людей, які не підлягають призову

Перша група — працівники компаній, організацій та органів, яких “забронювали” для виконання своїх обов’язків.

Друга група — нездатні до служби особи, тобто ті, хто має інвалідність або тимчасово непридатні через стан здоров’я.

Третя група — громадяни, які утримують і відповідають за трьох або більше дітей до 18 років. Під цю категорію також підпадають опікуни та батьки повнолітніх, які мають I або II групу інвалідності.

Четверта група — особо, які самотужки виховують неповнолітню дитину.

П’ята група — громадяни України, які доглядають за тяжкохворими членами сім’ї, наприклад за дружиною чи чоловіком, дитиною, матір’ю чи батьком.

Шоста група — опікуни, усиновителі, прийомні батьки і батьки-вихователі неповнолітніх дітей-сиріт та тих, хто позбавлений батьківського піклування.

Сьома група — народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки, а також деякі категорії чиновників.

Восьма група — військовозобов’язані особи, що мають чоловіка або дружину, що вже служить, і неповнолітню дитину. Крім того, до цієї категорії входять ті, чиї близькі родичі загинули чи пропали безвісти внаслідок військових дій на Сході України.

Дев’ята група — студенти вищих навчальних закладів, здобувачі фахової передвищої освіти. Проте, маються на увазі лише ті, хто навчається на денній або дуальній формі. До того ж, вчителі та викладачі також не можуть бути мобілізовані.

Отже, слід зазначити, що є велика кількість громадян, які не можуть бути призвані на службу без власної на згоди. У більшості — по сімейним обставинам та через стан здоров’я.

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