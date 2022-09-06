В Україні пропонують звільнити від мобілізації ще дві категорії чоловіків. У Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроєкт № 7726, передає NNS.

Йдеться про тренерів та вихователів дитсадків. Проєкт закону вже опрацьовується в комітеті ВР.

Законопроєктом вносяться зміни в ст. 23 закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Розширюється перелік категорій громадян, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Нардепи пропонують включити до списку:

педагогічних працівників, які працюють у дитсадках (дошкільних навчальних закладах);

тренерів закладів фізичної культури і спорту державної чи комунальної форми власності.

Головні умови для звільнення від призову – робота в дитсадках або в закладах фізичної культури і спорту за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Як зазначається в пояснювальній записці, працівників дитсадків та тренерів пропонують звільнити від мобілізації через нестачу цих кадрів в Україні.

Навіть у мирний час у багатьох з таких закладів є проблеми із заповненням педагогічно-викладацьких вакансій, а коли велика частина наших співгромадян змушена була виїхати за кордон в якості біженців, ці кадрові проблеми загострилися. Тому виглядає логічним і доцільним включити названі педагогічно-викладацькі категорії до числа тих, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації,сказано в записці.

Законопроєктом також пропонується, щоб мобілізовані військовослужбовці, які не підлягають призову, мали можливість за власним бажанням звільнитися із військової служби.

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