Відстрочку від мобілізації хочуть продовжити великій категорії чоловіків – про кого мова

Після продовження термінів загальної мобілізації, з’являються нові ініціативи про розширення переліку чоловіків, які підпадають під призов, а також тих, кого хочуть звільнити від служби.

Так, бронювання пропонують продовжити для аграріїв та фермерів, оскільки їхня робота є критично важливою для країни.

Відповідне звернення до парламенту подав народний депутат Іван Чайківський, про що він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, передає NNS.

“Вже в серпні-вересні спливає 6-місячний термін попереднього бронювання фахівців аграрних та фермерських господарств, у зв’язку з затребуваністю їхніх посад у критичних галузях с/г виробництва. Моя пропозиція проста: продовжити бронювання автоматично до тих пір, поки в законодавстві не буде з цього приводу суттєвих комплексних змін. Це дозволить аграріям в комплексі забезпечити всі польові роботи та повністю подбати про продовольчу безпеку країни і сформувати надійний тил”, написав нардеп.

Пропозицію уже підтримав аграрний комітет парламенту.

У зверненні до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля голова комітету Олександр Гайду зазначив, що через закінчення терміну бронювання, фермерів можуть почати мобілізувати просто посеред польових робіт, що ставить під загрозу зокрема нову посівну кампанію.

У зв’язку з цим депутати просять уряд автоматично продовжити термін бронювання аграріїв до 31 грудня цього року.

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