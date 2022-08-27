В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків – що відомо

В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків. Раніше до Верховної Ради подали відповідний законопроект.

Йдеться про людей з інвалідністю третьої групи. Призов цієї категорії чоловіків пропонується здійснювати за їх згодою, передає NNS.

Як пояснив адвокат Іван Ліберман, третя група – це легка інвалідність, тобто, це легкі розлади здоров’я, які дозволяють людині воювати, пишуть “Факти ICTV”.

“Крім того, брати участь у бойових діях можна різними способами. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї або готувати їжу тощо. Тобто служба в армії ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба”, пояснює експерт.

Він також засумнівався у формулюванні “за згодою”, припустивши, що в майбутньому ця норма може означати обов’язкову мобілізацію.

За його словами, мобілізація осіб з інвалідністю третьої групи, ймовірно, буде проходити на підставі норми закону про те, що всі громадяни України повинні служити в армії.

“Крім того, багато хто з українців ще до війни робили собі довідки про інвалідність III групи. Щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторії тощо. Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово, за згодою, а потім і обов’язково служити у війську”, зазначив Ліберман, додавши, що мобілізація можлива лише після ретельного огляду лікарями.

Що передбачено законом

Відповідно до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

або

відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

У цій статті закону чітко не вказано групу інвалідності, відповідно, люди з інвалідністю не підлягають мобілізації.

Проте, відповідно до частини другої статті 23, особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання.

Таким чином, людей з інвалідністю ІІІ групи можуть мобілізувати за їхньою згодою.

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