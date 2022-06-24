Людей з інвалідністю пропонують призивати на військову службу

Українські нардепи запропонували призивати на службу в армію людей з інвалідністю після їхньої згоди.

Відповідний законопроєкт з’явився на сайті Верховної Ради України, з посиланням на Фокус передає NNS.

Як зазначено у документі, особи з інвалідністю у період воєнного стану можуть призиватися на військову службу за їх згодою та проходити її в межах області, в якій зареєстровані чи проживають.

У пояснювальній записці до законопроєкту автори пояснили причину запровадження нової норми.

Через можливість різного трактування словосполучення “бути призваним” існує проблема в осіб, які мають відстрочку від призову на військову службу, але проявили добровільне бажання проходити її. Для правильного трактування і подальшого використання потрібно уточнити відповідну правову норму, зазначили законодавці.

Крім того, зареєстрований документ закріплює заборону на виїзд з України для чоловіків віком від 18 до 60 років під час воєнного стану.

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