Куди можуть мобілізувати під час війни тих, хто має “білий“ квиток

В Україні загальна мобілізація триватиме до 21 листопада. Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають обмежень за станом здоров’я. Стало відомо, куди можуть мобілізувати тих громадян, хто має “білий квиток”

Українців, які мають «білий» квиток, все одно можуть мобілізувати, але не на фронт, а у тил.

Ступінь придатності/непридатності військовозобов’язаного до служби в армії встановлюють фахівці військово-лікарської комісії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У “білому квитку” можуть бути зазначені три категорії непридатності призовника до служби:

обмежено придатний до військової служби;

непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у військовий час;

непридатний до військової служби, крім військового обліку.

Не підлягають мобілізації лише ті, у чиєму військовому квитку стоїть третя позначка. Всі інші “білі білетчики” можуть бути призвані у воєнний час на військову службу в тилу.

Рішення про тимчасову непридатність приймається на термін, необхідний для повного відновлення функцій органів прокуратури та систем організму, але з більше 1 року. Потім знову потрібно проходити медкомісію та підтверджувати свій статус.

Відповідно до “Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України”, затвердженого Міністерством оборони України, обмежено придатні до військової служби та непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у військовий час, можуть нести службу у:

частинах забезпечення;

військових комісаріатів, установ, організацій;

навчальних закладах.

Як відомо, чоловіків з “білим квитком” не беруть у десантно-штурмові війська, морську піхоту та плавсклад.