В Україні продовжується загальна мобілізація, чи можуть вручити повістку знятому з військового обліку під час дії воєнного стану.

Адвокат Ігор Дайнеко розповів, чи є це правомірним, передає NNS.

За його словами, справа в тому, що в багатьох випадках зняття з обліку було здійснено в мирний час та за графою І Розкладу хвороб.

Але 24 лютого було оголошено всезагальну мобілізацію і відповідно до ст. 22 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» громадяни зобов’язані з’являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язані, резервісти Служби безпеки України – за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов’язані, резервісти Служби зовнішньої розвідки України – за викликом Служби зовнішньої розвідки України) для взяття на військовий облік військовозобов’язаних чи резервістів, визначення їх призначення на особливий період.

Відповідно до п. 3.3. Наказу МОУ №402 військовозобов’язані, визнані непридатними до військової служби, повторно оглядаються ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання після обов’язкового обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах.

Медичний огляд цієї категорії громадян проводиться за графою ІІ Розкладу хвороб, а тих, які мають офіцерське звання, – за графою ІІІ цього Розкладу хвороб.

Чи можуть такі особи виїхати з країни під час дії воєнного стану

Відповідно до Указу Президента України заборонено перетин кордону чоловікам у віці від 18 до 60 років. Одним і виключень є чоловіки які визнані в військово-лікарською комісією непридатними до військової служби (без вказівки на мирний чи воєнний час) з виключенням з обліку або тимчасово непридатними до служби з повторним оглядом через 6 місяців.

Для перетину такими особами кордону необхідно надати на пункті пропуску перетину державного кордону довідку ВЛК за формою додатку №4 до Наказу МОУ №402 про непридатність з виключенням (тимчасову непридатність) та військово обліковий документ з відповідною відміткою про виключення з обліку (з відміткою про тимчасову непридатність з зазначенням дати переогляду).

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