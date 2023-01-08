Кумедне відео: Ганна Маляр і собака – пес увірвався в ефір під час виступу заступниці міністра оборони Україні

Ганна Маляр і собака: у Міністерстві оборони показали кумедне відео про наполегливого песика, який дуже хотів потрапити в кадр.

Під час виступу заступниці міністра оборони України в ефір увірвався собака, який почав ластитись до Ганни Маляр.

Відео опублікувало Міністерство оборони України, передає НСН.

“Обережно, багато милоти в кадрі. Це вам для гарного настрою. Як ми сьогодні робили зйомку на серйозну тему для марафону”, йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як Ганна Маляр коментує зміни на призовну службу, як тут в кадр потрапляє собака, який почав ластитись до заступниці міністра.

Маляр погладила песика та намагалася повернутися до запису відео. “Ці зміни для нас були…”, – мовить далі Ганна Маляр на камеру, проте пес виявився наполегливим та продовжив вимагати, аби його гладили.

Заступниці міністра оборони довелося далі розповідати на камеру про призов, проте, вже обіймаючи собаку.

“Ну хоче в кадр”, прокоментувала поведінку собаки Маляр.

Ганна Маляр і собака – кумедне відео

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