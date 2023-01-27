Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 27 січня затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує НСН.
В Кабміні сьогодні затвердили:
- порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану;
- порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Також рішенням Кабінету міністрів було встановлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані.
Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.
Бронювання від мобілізації в Україні: як отримати відстрочку онлайн