Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 27 січня затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує НСН.

В Кабміні сьогодні затвердили:

порядок бронювання військовозобов’язаних за списком військовозобов’язаних під час дії воєнного стану;

порядок та критерії визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Також рішенням Кабінету міністрів було встановлено, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Мінекономіки, є чинними протягом строку, на який вони надані.

Нагадаємо, раніше Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

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