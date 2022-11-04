ВР ухвалила закон про правила бронювання військовозобов’язаних – кого не призовуть

Верховна Рада у п’ятницю, 4 листопада прийняла в цілому закон № 7687 щодо порядку бронювання військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

«За» проголосували 290 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає NNS.

За його словами, документ включає два ключові моменти, на яких наполягав бізнес для організації процедури бронювання:

надати повноваження уряду на розробку нового порядку бронювання (він включатиме критерії віднесення підприємств до критичних),

дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані особи, що працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Сил оборони України, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;

військовозобов’язані на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Вказані категорії військовозобов’язаних осіб не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

«Кабмін може бронювати спеціалістів з підприємств, які будуть не підлягати мобілізації. Ми вимагали того, щоб категорії громадян, яких мають право на бронь має бути прийняте тільки законом, а не рішенням Кабміну», додав нардеп Олексій Гончаренко.

Він також зазначив, що антикорупційний комітет ВРУ виніс негативне рішення щодо даного проєкту закону. Тобто, він вбачає у ньому корупційні ризики.