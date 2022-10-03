Бронювання від мобілізації в Україні: як отримати відстрочку онлайн

Загальна мобілізація в Україні продовжується до 21 листопада. Отримати бронювання від мобілізації може деяка категорія працівників, і зробити це можна вже в режимі онлайн. Як це зробити

Так, Міністерство аграрної політики та продовольства України запустило спеціальний електронний сервіс, який отримав назву “Кабінет запитів на бронювання військовозобов’язаних”. Завдяки йому процедуру бронювання буде спрощено. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На сайті Мінагрополітики повідомляється, зокрема, про можливість бронювання працівників агропромислового комплексу та працівників інших галузей, які підлягають бронюванню. На новому електронному сервісі можна подати заявку, яка буде оброблена у пришвидшені терміни.

На даний момент подача заявок працює у тестовому режимі. Перше, що потрібно, це зайти до кабінету запитів на бронювання. Щоб залишити заявку на бронь, потрібно авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Це дозволить увійти в особистий кабінет та отримати покрокову інструкцію.

При першій авторизації рекомендується заповнити та зберегти реєстраційні дані. Для цього слід вибрати картку “Профіль організації”.

Після внесення відповідної інформації, необхідно сформувати запит на бронювання або розбронювання. Система не дозволяє вносити військово-облікові спеціальності, які неможливо забронювати.

Після формування запиту його слід підписати за допомогою КЕП. Одразу після цього заявку автоматично надішлють на розгляд Мінагрополітики.

В особистому кабінеті заявник зможе побачити інформацію про статус свого запиту. Якщо його розглянуть успішно, біля нього буде напис “Розглянуто”. Якщо ж надійде відмова, то буде вказано її причину.

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