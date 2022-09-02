Бронювання від мобілізації: хто отримає відстрочку і що буде з тими, у кого її термін закінчився

Хто може отримати відстрочку від мобілізації, кого бронювати не можна і чи продовжать бронювання працівника після того, як спливуть шість місяців броні.

Про це NNS дізнався із матеріалу на сайті НВ.

Бронювання працівників на період мобілізації

Бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період, йдеться у ст. 24 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Нещодавно до нього внесли деякі зміни, розширивши список категорій осіб, які можуть бути заброньовані. Після цього бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України.

«Порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час визначаються Кабінетом Міністрів України», йдеться у оновленому документі. «Простіше кажучи — бронювати співробітників мають право підприємства критичної інфраструктури. Це ті підприємства, які забезпечують потреби ЗСУ та інших військових формувань, а також від яких залежить життєдіяльність населення», розповіла адвокатка Дар’я Климович.

Чи можуть бронювати працівників підприємства, які не мають мобілізаційних завдань

За словами Климович, це можливо, якщо правильно обґрунтувати необхідність.

Для цього потрібно підготувати звернення у Мінекономіки, в якому детально пояснити, чим займається підприємство, та докласти копії договорів із ключовими клієнтами. У зверненні необхідно вказати, що клієнти є підприємствами критичної інфраструктури (якщо так і є), розписати, як вони активно допомагають населенню та оборонному сектору і яка участь вашого підприємства у їх функціонуванні.

«Для прикладу: якщо ваше підприємство виробляє складові частини, які використовуються вашими контрагентами — підприємствами критичної інфраструктури, то у вас є реальні шанси на бронювання ключових працівників», пояснила Климович.

Процедура бронювання працівників від призову

Порядок бронювання визначено Постановою Кабміну 194 від 03.03.2022. Для того, щоб забронювати працівників, підприємство має звернутися до державного органу сфери управління, до якого воно належить (наприклад, аграрна компанія мусить звернутися до Мінагрополітики). Цей орган, у свою чергу, звертається до Міністерства економіки, яке ухвалює рішення про надання чи ненадання відстрочки зазначеним працівникам. Своє рішення Мінекономіки повідомляє підприємству, а також Міністерству оборони.

Заброньованим працівникам видається копія витягу з наказу Міністерства економіки про бронювання, що є підставою для надання відстрочки.

До звернення потрібно додати «пропозицію щодо бронювання» — таблицю з даними осіб, яких є потреба забронювати. Вона має бути оформлена у затвердженій формі, згідно з наказом № 194.

Після розгляду звернення, Мінекономіки узгоджує бронювання з Міноборони та видає наказ про надання відстрочки визначеним працівникам терміном на 6 місяців. До цього наказу Міністерство економіки прикладає лист від Міноборони про погодження броні.

Згідно з процедурою, Міністерство оборони самостійно передає відповідну інформації ТЦК.

Раніше заброньованим працівникам видавали посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час відповідно до Порядку № 45. Однак строк дії таких посвідчень про відстрочку сплив 24 серпня 2022 року. 26 серпня у новому листі Мінекономіки повідомило, що наразі єдиний документ, який підтверджує відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час — витяг з наказу Мінекономіки.

Перелік необхідних документів для бронювання працівників

Супровідний лист з обгрунтуванням пропозицій щодо бронювання військовозобов’язаних, зазначенням електронної адреси, контактних номерів телефонів та осіб за орієнтовною формою (у форматі PDF); Пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних за визначеною формою у форматі Exel. Ці ж пропозиції щодо бронювання з підписом керівника у форматі PDF; Номер договору про виконання підприємством мобілізаційного замовлення або договори з контрагентами, що є підприємствами критичної інфраструктури; Копію листа обласної військової адміністрації або КМВА про підтвердження наявності у підприємстав мобілізаційного замовлення.

Форми доступні за посиланням.

Увага! У випадку, якщо до державного органу було надано неповний пакет документів або документи були оформлені з порушенням вимог, від розгляду цього звернення можуть відмовитися.

«Найчастіше ми стикаємося з тим, що підприємства подають неповний пакет документів на бронювання, або документи оформлені з порушенням вимог, наприклад треба зазначати тільки рік народження без дати і місяця, військове звання та облікова спеціальність не відповідають запису у військовому білеті, вказана неточна назва територіального центру тощо. У тому випадку, коли хоча б один документ з переліку відсутній, або має неточні дані, Мінагрополітки не має права для розгляду та подальшого погодження у Міністерстві оборони України», пояснив державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства Віктор Канцурак.

Бронювання водіїв

На початку весни адвокат Леонід Гілевич розповів, що 7 березня уряд вніс зміни до Постанови 194, визначивши особливості бронювання водіїв для перевезення потреб війська, медичних вантажів і вантажів гуманітарної допомоги та військовозобов’язаних працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

Рішення про бронювання таких працівників ухвалюють Мінінфраструктури або обласні чи Київська міська військові адміністрації. Далі це рішення передають до Державної прикордонної служби, щоб у водіїв не виникало проблем під час перетину кордону. Разом з тим, правозахисник рекомендує регулярно відслідковувати зміни у новинах про мобілізацію різних категорій осіб.

Бронювання IT-ів

Щоб отримати відстрочку для своїх працівників компанія має подати коректно оформлений пакет документів до Мінцифри. В обгрунтуванні необхідності бронювання співробітників рекомендують вказати:

опис та докази роботи компанії в умовах війни (наявність реальних клієнтів, контрактів, дедлайни по них тощо — звичайно, із дотриманням договору про нерозголошення NDA);

розрахунок податків, які компанія сплатила в бюджет та може сплатити за умови збереження можливості працювати;

вжиті компанією та її спеціалістами заходи з підтримки ЗСУ (новини, скрини, банківські виписки);

участь спеціалістів у боротьбі з агресором на інформаційному фронті (блокування сайтів, фейкових інформаційних каналів тощо);

посилання на рекомендаційний лист Мінцифри про те, що не варто мобілізувати IT-спеціалістів.

У кінці липня повідомили, що процес бронювання айтівців хочуть скоротити до тижня й перенести його на базу додатку Дія. Станом на 31 липня в Україні було заброньовано близько 2 тисяч айтівців.

«Я сподіваюся, що орієнтовно за два тижні буде прийнята нова постанова з новим порядком, де буде зазначено, що бронювання — це не тільки для тих компаній, які мають мобілізаційні завдання, а й для тих, які працюють, платять податки, продовжують отримувати валютну виручку. Не всі здатні і не всі повинні воювати. Ми розуміємо, що далеко не всі айтівці займаються кіберзахистом, кібератаками. Це питання ми опрацьовуємо спільно з Мінекономіки й Міноборони майже три місяці. І зараз я бачу світло в кінці тунелю», зазначила керівниця проєктного офісу Дія City Мінцифри Наталя Денікеєва.

Кого з працівників не можна забронювати

Адвокат Климович пояснила, що бронюванню не підлягають:

особи, які належать до списку спеціальностей, представників яких не бронюють;

особи, що мають відстрочку;

особи, що не перебувають на військовому обліку;

особи, що перебуває на не визначальних посадах (різноробочі, прибиральники, охоронці, спеціалісти, дефіциту яких немає або яких можна замінити цивільними працівниками і т.д.).

Важливий нюанс. У постанові Кабміну № 194 вказано, що бронювати можуть лише тих, хто працює за трудовим договором, тобто спеціалісти, які працюють як ФОПи не мають такої можливості.

У листі Міністерства оборони від 11.03.2022 вказано перелік дефіцитних військових спецільностей, представники яких не можуть бути заброньованими від мобілізації. Серед них особи, які мають ракетні, танкові, загальновійськові, авіаційні, військово-морські, військово-облікові спеціальності та ряд інших. Повний перелік:

рядового, сержантського та старшинського складу: 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140. 143,144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;

офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08. 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47,49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

У яких випадках можуть анулювати бронювання працівника

закінчення терміну дії відстрочки;

виконання або скасування завдання підприємства щодо задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань, населення;

ліквідації підприємства;

звільнення військовозобов’язаного з підприємства (у таких випадках роботодавці мусять повідомити про розбронювання особи).

Чи може заброньована особа отримати повістку?

Так, може. Оскільки відсутній єдиний електронний реєстр, в якому містилася б уся інформація про осіб, встановлених на військовий облік, ТЦК можуть не отримати інформацію вчасно про те, що та чи інша особа є заброньованою. У такому випадку необхідно звернутися до них з документом, що засвідчує право на відстрочку.

Заброньованим особам надається відстрочка терміном максимум на шість місяців, після чого вони можуть бути мобілізовані на службу (за необхідності).

Чи можуть заброньовані працівники виїжджати з України?

За словами радника юридичної фірми Ілляшев та Партнери Леоніда Гілевича заброньований працвник також може їздити до закордонних відряджень. Для виїзду з України під час воєнного стану йому необхідно мати з собою витяг з наказу про бронювання та документи, що підтверджують відрядження.

Чи можна продовжити бронювання після того, як пройшло щість місяців відстрочки

Якщо у людини сплинув час відстрочки (максимум шість місяців), то її можуть повторно викликати до ТЦК або направити на повторне медичне обстеження, якщо відстрочка була пов’язана зі станом здоров’я особи. Це ж саме стосуться і осіб, які були заброньовані підприємствами, на яких працюють.

Разом з тим, нещодавно Комітет з питань аграрної та земельної політики звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням надати українським аграріям право на подовжену відстрочку від мобілізації. Річ у тім, що термін наданої їм раніше шестимісячної відстрочки спливає у серпні-вересні 2022 року, тобто аграрії можуть бути мобілізовані безпосередньо під час польових робіт. Це може становити загрозу вчасному та ефективному виконанню усіх с\г задач, від яких залежить забезпечення держави продовольством. Наразі офіційної відповіді держави на немає.

Ще у травні 2022 Європейська Бізнес Асоціація говорила про відповідні ризики та закликала змінити процедуру бронювання від мобілізації. Вони також зазначили, що розгляд заяв може тривати до 5−6 тижнів, що для бізнесу є дуже великим терміном.

Тобто можна отримати повістку повторно?

Так, можна.

В яких випадках можна повторно отримати повістку