В Україні тривають воєнний стан і загальна мобілізація, це означає , що військовозобовʼязані чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістки.

Документи отримати можна будь-де, однак варто звернути увагу на те, хто їх може роздавати.

Чи можна отримати повістку від ЖЕКу, про це інформує НСН з посиланням на сайт ПроГроші.

Наразі повістки можна отримати на зупинках, у магазинах, на роботі. Їх можуть роздавати навіть й працівники ЖЕКу, й це є законно.

Знайти особисто саме ту особу та передати їй повістку досить важко. Саме тому іноді документи військкомат передає до компаній, сільрад та ЖЕКів. Після цього вони вже доставляють їх вам, якщо ви є військовозобовʼязаними, – стверджує голова адвокатського обʼєднання “Кравець і партнери”, пояснює адвокат Ростислав Кравець.

У такому випадку представник ЖЕКу повинен мати відповідну відомість. Коли ви отримали повістку, то маєте підписати документ, де буде вказано дату та час. Це підтверджуватиме, що ви отримали повістку.

Якщо ви відмовляєтеся приймати документ, який вам передає робітник, то треба це завірити офіційно. У такому випадку одразу на місці складається акт зі свідками, у якому зазначається, що вам намагалися вручити повістку, однак ви від неї відмовилися.

Яка відповідальність за відмову від повістки

Відмовитися від повістки можна, якщо на це є офіційні підстави. Однак, якщо ви без належних причин відмовилися від повістки для проходження медичної комісії чи уточнення даних, яка була правильно вручена, то ви можете понести адмінвідповідальність. У такому випадку ви повинні будете сплатити до 3 500 гривень штрафу.

Також не забувайте про те, що існує і кримінальна відповідальність. Її можна отримати у тому випадку, якщо вас уже викликають для зарахування у військову частину, а ви не зʼявилися. Ухилянт може отримати позбавлення волі на строк до 5 років.

Однак, аналізуючи судову практику, я ще не бачив, щоб когось позбавляли волі за такі вчинки, додає адвокат.

Хто підлягає військовому обліку:

призовники (на підставі посвідчення про приписку до призовної дільниці);

військовозобов’язані (на підставі військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного);

резервісти (на підставі військового квитка).

Також обліку у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (після взяття на облік у ТЦК та СП) підлягають:

призовники у віці від 16 (з року досягнення 17-річчя) до 27 років;

військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування в запасі, зокрема жінки, що мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (перелік затверджений Міноборони).

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