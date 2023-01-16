У яких випадках українці можуть відмовитись від повістки

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Повістку можуть вручити будь-де. Однак у деяких випадках можна відмовитись від повістки
У деяких випадках можна відмовитись від вручення повістки. Про це розповідає НСН з посиланням на Юридичний Телеграм.
У яких випадках можна відмовитись від повістки
Від повістки можна відмовитись:
- якщо невірно вказані дані особи;
- якщо повістку вручає не уповноважена особа;
- якщо у повістці немає підпису військового комісара чи печатки військкомату.
Що має бути у повістці:
- повне ім’я та прізвище;
- рік народження, адреса;
- вид повістки;
- місце працевлаштування;
- час та адресу, коли та куди слід з’явитися після вручення;
- назва органу, друк, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату. та адресу, коли та куди слід з’явитися післ
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