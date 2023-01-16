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У яких випадках українці можуть відмовитись від повістки

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У яких випадках українці можуть відмовитись від повістки
Національна служба новин - NNS

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Повістку можуть вручити будь-де. Однак у деяких випадках можна відмовитись від повістки

У деяких випадках можна відмовитись від вручення повістки. Про це розповідає НСН з посиланням на Юридичний Телеграм.

У яких випадках можна відмовитись від повістки

У яких випадках українці можуть відмовитись від повістки

Від повістки можна відмовитись:

  • якщо невірно вказані дані особи;
  • якщо повістку вручає не уповноважена особа;
  • якщо у повістці немає підпису військового комісара чи печатки військкомату.

Що має бути у повістці:

  • повне ім’я та прізвище;
  • рік народження, адреса;
  • вид повістки;
  • місце працевлаштування;
  • час та адресу, коли та куди слід з’явитися після вручення;
  • назва органу, друк, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату. та адресу, коли та куди слід з’явитися післ

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