У яких випадках українці можуть відмовитись від повістки

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Повістку можуть вручити будь-де. Однак у деяких випадках можна відмовитись від повістки

У деяких випадках можна відмовитись від вручення повістки. Про це розповідає НСН з посиланням на Юридичний Телеграм.

У яких випадках можна відмовитись від повістки

Від повістки можна відмовитись:

якщо невірно вказані дані особи;

якщо повістку вручає не уповноважена особа;

якщо у повістці немає підпису військового комісара чи печатки військкомату.

Що має бути у повістці:

повне ім’я та прізвище;

рік народження, адреса;

вид повістки;

місце працевлаштування;

час та адресу, коли та куди слід з’явитися після вручення;

назва органу, друк, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату. та адресу, коли та куди слід з’явитися післ

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