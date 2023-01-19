В Кабміні визначили термін, коли почнуть ставити на військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон.

В Україні запроваджено загальну мобілізацію та військовий стан через повномасштабну війну з Росією. З цієї причини військовозобов’язаним чоловікам забороняється залишати територію України, а з огляду на постанову Кабміну №1487, тим, хто встиг виїхати до 24 лютого 2022 року, потрібно повернутися назад.

Про це повідомив юрист гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних із військовою агресією, її наслідками та військовим станом Євген Промський, передає НСН.

Експерт розповів, хто має розробити процедуру взяття на військовий облік тих, хто виїхав за кордон, і коли його варто чекати.

У грудні 2022 року Кабінет Міністрів затвердив зміни у військовому обліку нашої країни, ухваливши нововведення у вигляді постанови №1487. Воно говорить, що військовозобов’язані особи чоловічої статі зобов’язані повернутися на територію України та подати свої документи до територіальних центрів комплектування.

“Постановою Кабміну №1487 стверджується, що, враховуючи 5-ту частину статті 33 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, міністерствам необхідно провести перегляд та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до цієї постанови протягом 6 місяців”, заявив Промський.

Отже, за словами експерта, оформлення на військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, почнеться з 5 травня 2023 року.

Джерело: Обозреватель

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