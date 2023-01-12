Що передбачають зміни у правилах військового обліку? Чи можуть представники військкомату навідатись до військовозобов’язаного за місцем проживання.

Про це розповідає НСН з посиланням на 24 канал.

Нагадуємо, постановою №1487 уряд затвердив новий порядок військового обліку. Зокрема, вона передбачає візити представників військкоматів до військовозобов’язаних додому під час мобілізації.

Так, у постанові вказано, що не рідше одного разу на рік облікові дані карток первинного обліку громадян, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад повинні звірятися:

з обліковими даними у списках персонального військового обліку підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються);

з документами щодо реєстрації місця проживання фізичних осіб або з відповідними даними порталу Дія;

з місцем фактичного проживання призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Для звіряння та уточнення даних військовозобов’язаних дозволяється подвірний чи побудинковий обхід.

Відбуваються такі обходи відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням сільського, селищного, міського голови.

Їхньою метою є перевірка наявності та стану військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Загалом постановою №1487 затверджено низку змін у процедурі військового обліку, але основні нововведення передбачають, що:

працівники військкоматів зможуть робити прибудинкові обходи для перевірки даних про призовників. Для цього ТЦК мають отримати офіційний дозвіл від керівництва населеного пункту;

особисту інформацію чоловіки призовного віку зможуть надавати центрам комплектування через мобільний застосунок Дія;

уся інформація державних баз даних буде синхронізуватися з Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних;

приймати на роботу військовозобов’язаних зможуть лише після надання військового білету або після постановки на військовий облік;

центри зайнятості будуть передавати інформацію про безробітних військовозобов’язаних;

військовий облік військовозобов’язаних українців, які після 24 лютого виїхали з України, будуть вести дипломатичні відомства. Вони матимуть сприяти поверненню таких громадян в Україну.

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