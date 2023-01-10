Військовий облік в Україні – дані у військкомат можна буде передавати за допомогою «Дії»

В Україні затверджено нові правила військового обліку. Серед нововведень дані у військкомат можна буде передавати через «Дію». Що це означає

Кабінет Міністрів України опублікував текст постанови № 1487, якою затверджено Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Серед нововведень, які були ухвалені, військовозобов’язані можуть передавати дані про себе у військкомат за допомогою «Дія». Про це повідомляє НСН.

Усі військовозобов’язані чоловіки (громадяни України віком від 18 до 60 років) мають право за власним бажанням передавати про себе інформацію до територіальних центрів комплектування (ТЦК) через портал «Дія», наприклад, при зміні місця проживання.

Військовий облік ведеться через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, його формують у ТЦК. У реєстрі роблять первинний запис або оновлюють дані про військовозобов’язаних.

Дані у військкомат можна буде передавати через «Дію»

У пункті 15 прийнятих правил зазначено, що призовник, військовозобов’язаний чи резервіст може за власним бажанням надати відомості для включення до Реєстру під час формування декларації про місце проживання використовуючи Єдиний державний веб-портал електронних послуг (далі – портал «Дія») за умови запровадження інформаційної взаємодії. Механізм та вимоги до технічного опису сервісу електронної інформаційної взаємодії між «Дія» та держреєстром встановлюються Міноборони.

Використовувати «Дію» можна буде при формуванні декларації про місце проживання, але лише за умови запровадження відповідної інформаційної взаємодії.

Поки що терміни початку роботи цієї функції в «Дії» у постанові не вказуються. Їх має визначити та встановити Міноборони України.

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