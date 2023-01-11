Замість повістки чоловіків будуть сповіщати про явку до військкомату через ЗМІ – як це працюватиме

Військовозобов’язаних чоловіків будуть сповіщати про явку до військкомату. Це муситиме робити місцева влада через ЗМІ замість вручення повістки. Юрист пояснив, як це працюватиме

Місцева влада сповіщатиме військовозобов’язаних про те, що вони повинні з’явитися у військкомат. Крім того, органи місцевого самоврядування можуть обліковувати дані військовозобов’язаних і обмінюватися ними із соціальними центрами комплектування.

У коментарі «Главкому» юрист Андрій Новак дав роз’яснення, як це працюватиме. Про це повідомляє НСН.

Сповіщати про явку до військкомату будуть через ЗМІ

Юрист зазначив, що, швидше за все, чоловіків будуть повідомляти про те, що вони мають прийти у військкомат, через ЗМІ.

«Оскільки порядок сповіщення військовозобов’язаних постановою не визначений, то, скоріш за все, оповіщення відбуватиметься у межах інформаційних кампаній у медіа. Також для юнаків, наприклад, можуть бути організовані школою походи у територіальні центри комплектування (військкомати). Але боятися, що місцева влада буде організовувати «конвой» до військкомату чи влаштуватиме переслідування – не варто», – пояснює Андрій Новак.

Окрім того, в Україні повинен запрацювати Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних, у який зможуть вносити зміни держоргани – не лише РАЦС (органи реєстрації актів цивільного стану), а й поліція та суди. У цьому ж реєстрі будуть вказані дані про здоров’я, склад сім’ї тощо.

Подавати свої дані військкоматам військовозобов’язані зможуть через «Дію». Проте це не діятиме «у дві сторони» – через додаток повістки не надходитимуть.

«Єдиний реєстр військовозобов’язаних мав з’явитися ще у 2018 році, коли Кабмін видав наказ про його створення. Він дозволить швидко обмінюватися даними і вносити зміни. Наприклад, чому під час мобілізації прийшли повістки людям з інвалідністю, батькам трьох і більше дітей чи рідним тих, хто загинув на війні? Тому що громадяни не приходили у військкомати, щоби оновлювати облікові дані, відповідно Центри комплектування володіли не всією інформацією. Зі створенням реєстру людям не доведеться ходити у військкомат кожного разу, коли змінюватиметься їхній сімейний стан, прописка або стан здоров’я тощо», –прокоментував Андрій Новак.

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