Чи надходитимуть повістки через Дію – що кажуть в Мінцифри

Чи будуть видавати повістки через Дію? Що передбачає новий порядок узяття на військовий облік, пояснюють у Мінцифри, передає НСН.

Керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік у коментарі The Village Україна повідомив, що новий порядок взяття на військовий облік не означає, що повістки громадянам будуть приходити через Дію. Цього не буде.

«Не варто хвилюватися. Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через Дію. У нашому плані роботи поки немає таких завдань», пояснив Мстислав Банік.

Згідно з постановою Кабміну, у Дії має з’явитися новий сервіс – електронний військовий квиток. Як його впроваджуватимуть і як працюватиме сервіс, поки що не розповідають.

«Ще багато моментів потрібно доопрацювати разом із Міністерством оборони України», відзначають у Мінцифри.

«Більшість державних сервісів і послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в Дії. Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян – одне з пріоритетних рішень», додає Мстислав Банік.

Новий порядок узяття на військовий облік Кабмін затвердив 30 грудня 2022-го. Відтепер ставати на військовий облік потрібно із 16 років, а не із 17, як це було раніше.

Військовий облік має вестися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Якщо військовозобов’язаного громадянина України немає в цьому реєстрі, він може скористатися порталом Дія, але поки що невідомо, коли почне роботу ця функція.

Чи справді чоловіків повертатимуть з-за кордону і які норми щодо жінок – що відомо про нові правила військового обліку