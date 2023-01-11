Списки ухилянтів від мобілізації почали вивішувати на Дніпропетровщині – чи законно це

На Дніпропетровщині ТЦК оприлюднив списки ухилянтів від мобілізації. Через це Офіс омбудсмена вимагає провести перевірку щодо ймовірного порушення законодавства про захист персональних даних.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, передає НСН.

Військкомат оприлюднив списки ухилянтів: що відомо

Дніпропетровський військкомат вивісив списки ухилянтів у багатьох публічних місцях. Цим він сприяв поширенню інформації, яка містить персональні дані людей. Дані про це з’явились у соцмережі Facebook і дійшли до омбудсмена.

“Розміщені списки містять відомості, за допомогою яких можна ідентифікувати конкретну особу, тобто персональні дані, опрацювання яких підпадає під дію закону України “Про захист персональних даних”, йдеться у повідомленні Лубінця.

Це означає, що є порушення закону й за це хтось має нести відповідальність. Люди, які через своє службове становище мають доступ до персональних даних, не мають права їх розголошувати. А тим більше у такий спосіб – в опублікованих та оприлюднених списках.

Яке покарання за порушення закону

Секретаріат омбудсмена направив співробітникам ТЦК вимогу провести внутрішню перевірку та з’ясувати, хто персонально причетний до даного випадку.

“У вищезгаданий територіальний центр секретаріатом уповноваженого направлено вимогу щодо необхідності проведення відповідної внутрішньої перевірки, вжиття заходів щодо вилучення з місць поширення зазначених списків та проведення роз’яснювальної роботи з метою запобігання порушенням законодавства”, йдеться у повідомленні.

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