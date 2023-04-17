Оксен Лісовий заявив про спрощення навчання для українських школярів за кордоном

За кордоном через війну навчається до мільйона українських дітей. Вони зобов’язані ходити у місцеві школи в країні, де перебувають. Оксен Лісовий заявив про спрощення навчання для школярів з України

За кордоном через війну навчається від пів мільйона до мільйона українських дітей. Вони зобов’язані, відповідно до законодавств країн, у яких перебувають, ходити у місцеві школи.

Про це розповів очільник Міносвіти Оксен Лісовий. І уточнив, чому таке навчання – важке для учнів. Про це розповідає НСН.

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Міністр уточнив, що діти, які вчаться у місцевих школах за кордоном, хочуть отримати і українські документи про освіту. Тому паралельно здобувають освіту і в українських школах. А це, за словами Лісового, для таких дітей – перенавантаження просто колосальне. Тож доволі часто у такій ситуації учні вимушені обирати.

“Потрібно зробити так, щоб цей вибір не стояв. Максимально спростити їм навчання у школах. Наше бачення – залишити унікальні наші предмети, універсальні предмети зараховувати. Тут теж є складнощі в синхронізації програм, але ми повинні це зробити”, – вважає очільник МОН

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Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.

Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.

Ще одне важливе завдання, яке ставить для реалізації МОН, – організація якісного онлайн-навчання. Це для школярів за кордоном та тих, хто через безпекову ситуацію в Україні змушений вчитися дистанційно.

Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.

Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.

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