Оксен Лісовий зробив важливу заяву щодо української освіти (відео)

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий назвав головну проблему в освіті. Він пояснив, що саме потрібно кардинально змінити у системі, щоб діти отримали доступ до необхідних знань

Про це Лісовий оголосив на заході, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, повідомляє НСН.

За словами міністра, основна проблема в українській освіті – це формування толерантності до корупції вже на етапі здобуття освіти.

“Корупція – це те, що толерується глибоко у свідомості нашої людини. І це ті речі, які можна прибрати лише за допомогою освіти протягом усього освітнього процесу”, – пояснив він

Він зазначив, що абітурієнти та студенти стикаються із системою корупції у вищих навчальних закладах.

“Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом. А не за знаннями. Мотивація – здобути вищу освіту, здобути диплом. А на знання ніхто не розраховує. Тому, корінь проблеми тут у реформі вищої освіти в цілому. Де потрібна трансформація в інструмент для отримання знань, кваліфікації. Тоді ризики у побутовій та іншій корупції у вищій освіті будуть суттєво знижені”, – наголосив Лісовий.

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