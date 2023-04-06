5 /5
Based on 5 ratings
11
Україна
Тег:
Cуспільство
11

Оксен Лісовий зробив важливу заяву щодо української освіти (відео)

Журналіст
Оксен Лісовий зробив важливу заяву щодо української освіти (відео)
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий назвав головну проблему в освіті. Він пояснив, що саме потрібно кардинально змінити у системі, щоб діти отримали доступ до необхідних знань

Про це Лісовий оголосив на заході, присвяченому презентації державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, повідомляє НСН.

За словами міністра, основна проблема в українській освіті – це формування толерантності до корупції вже на етапі здобуття освіти.

“Корупція – це те, що толерується глибоко у свідомості нашої людини. І це ті речі, які можна прибрати лише за допомогою освіти протягом усього освітнього процесу”, – пояснив він

Він зазначив, що абітурієнти та студенти стикаються із системою корупції у вищих навчальних закладах.

“Сьогодні до закладу вищої освіти громадянин приходить за дипломом. А не за знаннями. Мотивація – здобути вищу освіту, здобути диплом. А на знання ніхто не розраховує. Тому, корінь проблеми тут у реформі вищої освіти в цілому. Де потрібна трансформація в інструмент для отримання знань, кваліфікації. Тоді ризики у побутовій та іншій корупції у вищій освіті будуть суттєво знижені”, – наголосив Лісовий.

Ще новини України: Новий міністр освіти Лісовий: що про нього відомо і перший скандал

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×