Новий міністр освіти Лісовий: що про нього відомо і перший скандал

В Україні новий міністр освіти Лісовий. За призначення його на дану посаду проголосували сьогодні 313 депутатів Верховної Ради. Оксен Лісовий замінив скандального Сергія Шкарлета. Що відомо про новопризначеного міністра?

Дитинство Лісового і його батьки

Оксен Лісовий народився 21 липня 1972 року на Київщині в родині вчителів. Його батько Василь Лісовий — дисидент, організатор українського самвидаву в 1960–1970 роках. Мати Віра Лісова — українська філологиня, публіцистка, дисидентка й учасниця українського правозахисного руху. За тиждень до народження Оксена, його батька заарештували та ув’язнили на 11 років за відкритий лист на захист заарештованих шістдесятників.

Матір, вчительку української мови та літератури, звільнили з роботи й залишили з 6-річною донькою, в очікуванні сина без засобів для існування. Дитинство було неспокійним — з постійними обшуками, допитами й підозрами, але попри політичні репресії та тиск Віра Лісова продовжувала допомагати родинам політв’язнів.

“Участь у війні проти імперії, не по своїй волі, я почав брати за тиждень до свого народження. Саме тоді КДБ заарештувало мого батька… За свою інтелектуальну діяльність він отримав загалом 11 років тюрем і заслань у Сибір. Відповідно я ріс в атмосфері війни у формі інтелектуального спротиву імперському суїцидальному абсурду”, — зазначав Лісовий у інтерв’ю Вікнам.

Керівник МАН

Майбутній міністр освіти майже два десятки років керував Малою академією наук України, де діти знайомляться з наукою, роблять перші наукові дослідження й відкриття. Лісовий реформував МАН, залучив численних спонсорів, щоб розвивати наукові проєкти. Під його керівництвом у МАН запровадили систему прозорості для захисту наукових проєктів, організували проведення літніх наукових шкіл по всій Україні.

За даними BBC, у 2018 році діяльність МАН отримала світове визнання: статус Центру наукової освіти II категорії під егідою ЮНЕСКО.

У 2021 році діти з МАН перемогли на сотні міжнародних конкурсах. До війни в Україні щоліта проводили понад 150 літніх шкіл. Нещодавно експерименти українських дітей відправили на МКС для досліджень в умовах мікрогравітації.

Засновник першого в Україні Музею науки

24 вересня 2020 Мала академія наук відкрила на ВДНГ перший державний “Музей науки”. Мета цього місця – стати простором, в якому тисячі українців зможуть зробити перший крок до знайомства з наукою, і дізнатися, як дослідження і технології пов’язані з нашим повсякденним життям.

“Музей науки в першу чергу про те, щоб зачепити, зацікавити, викликати здивування у дитини”, — розповідав Оксен Лісовий в інтерв’ю ВВС.

Військовий

Оксен Лісовий пішов добровольцем на фронт у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Водночас продовжував дистанційно керувати МАН. З початку війни 95-та бригада була на сході в районі Слов’янськ-Краматорськ-Дружківка. Брав участь у боях, що велись навколо Довгенького, Долини, Краснопілля, в лісах Святогірського заповідника.

“Я завжди усвідомлював, що настане час захищати нашу землю від російських загарбників, і з плином часу лише зміцнювався у цій думці. Після перемоги планую продовжити боротися на освітній передовій”, — казав новообраний очільник МОН України в інтерв’ю Вікнам.

“До повномасштабного вторгнення РФ Оксен дбав про обдарованих дітей і обіймав посаду директора Національного центру МАН. Тренер із фехтування, вчитель, фахівець бібліотечно-інформаційних систем і кандидат філософських наук виховує двох синів, а наразі мужньо боронить свободу України на фронті”, — розповідали про нього на сайті міністерства освіти

Відзнаки та ступені

Як зазначають у НАН, Лісовий має ступінь кандидата філософських наук (філософська антропологія, філософія культури), а у 2015 році отримав вчене звання доцента.

У 2012 році Лісовий став лауреатом Державної премії України в галузі освіти, у 2021-му отримав почесне звання Заслужений працівник освіти України.

Перший скандал

Не встигла Рада проголосувати за призначення Лісового на посаду Міністра освіти, як його вже звинуватили у… плагіаті. Йдеться про кандидатську дисертацію з філософії, яку він захистив у 2012 році. Лісовий вже відреагував на звинувачення та розповів “Українській правді. Життя” про подальші дії.

Звідки з’явилися інформація про плагіат

Історія з плагіатом у дисертації нового міністра з’явилася на тлі величезної кількості позитивних відгуків про нього. Багато експертів пов’язують з Оксеном Лісовим свої надії на довгоочікувані позитивні зміни в освіті.

Уперше інформація про те, що у науковій роботі Лісового міститься плагіат, була опублікована на сторінці “Українського руху пацифістів”.

Організація відома тим, що виступає за “мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби”. Її засновником є івано-франківський журналіст Руслан Коцаба, якого обвинувачують у держзраді.

“Мілітарист та плагіатор Лісовий не може бути міністром освіти”, – йдеться у заяві “пацифістів”

На сторінці опублікували аналіз автореферату дисертації Лісового “Соціокультурна самоідентифікація особистості”, оприлюдненого у 2012 році, у якому містяться запозичення без посилань з ознаками копіювання окремих словосполучень із автореферату іншої дисертації. Йдеться про роботу Арабчука Я.І. “Основні чинники соціалізації особистості в полікультурному середовищі” 2011 року.

“Якщо навіть в авторефераті у розділі про “наукову новизну” міститься плагіат, можна собі уявити, які “відкриття” чекатимуть експертів, які візьмуться за ґрунтовну перевірку змісту самої дисертації”, – йдеться у публікації

Пізніше інформація про те, що наукова робота Оксена Лісового не є унікальною, з’явилася на ресурсі “Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях”. На цьому сайті також розміщені публікації про академічну недоброчесність колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета та екснардепа Іллі Киви.

Невідомий автор публікації Василь Садовий пише про те, що у дисертації Лісового є збіги з двома іншими роботами: вищезазначеного Я. Арабчука та А. Зуєва. У списках літератури, використаної при написанні дисертації Лісового, робота Арабчука відсутня.

Стаття Зуєва повністю увійшла до складу дисертації Оксена Лісового, але посилання на неї дисертант вставив лише у трьох місцях.

“Доказом бездумного копіювання чужого тексту паном Лісовим, як зазвичай, є помилка в тексті статті Зуєва – у слові “анропокультурних” пропущена буква “т”, і те саме маємо в дисертації”, – пише Василь Садовий

Автор також зазначив, що у тексті дисертації Лісового українська “і” була замінена на англійську “i”, що, на його думку, є стандартним способом “обманути програму пошуку плагіату”.

Василь Садовий пише, що решту дисертації пана Лісового він не аналізував.

Водночас науковиця Ірина Єгорченко каже, що вона та її колеги з антиплагіатної ініціативи “Дисергейт” – організація, яка визнавала Сергія Шкарлета “плагіатором” та “посіпакою” – не досліджували наукову роботу Лісового і дізналися про його виявлення з інтернету.

Утім, науковиця зазначає, що факт плагіату є. За її словами, такі випадки у наукового керівника Лісового Віктора Андрущенка – непоодинокі. Також в Ірини Єгорченко є сумніви, що роботу писав особисто Оксен Лісовий.

“Тут ситуація така, що я маю сумніви що Лісовий, як і інші дисертанти, то взагалі сам писав. Він не має філософської освіти, дисертація захищена під час роботи на посаді, коли на опанування нової спеціальності часу бути ніяк не може (Лісовий був директором Національного центру “Мала академія наук України” з 2010 року – ред.). Опанування спеціальності “філософія” потребує надзвичайно багато часу. Це несумісно з керівною роботою”, – переконана вона

Утім, член освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа у коментарі ВВС зазначила, що у дисертації Лісового є одна помилка, однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра.

“Один абзац у нього виглядає скопійованим з попередньої праці. Більше таких випадків у нього не було. Напевно, це була одна помилка з його боку. Він визнає цю помилку. У працях Шкарлета було дуже багато плагіату”, – каже Наталя Піпа

Реакція новопризначеного міністра освіти та науки Оксена Лісового

Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності, повідомили “Українській правді. Життя” у Малій академії наук України.

Міністр має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.

“У разі виявлення в його роботі порушень доброчесності Оксен Лісовий готовий відмовитись від вченого ступеня кандидата наук і на посаді міністра формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту”, – заявили у МАН

З Лісовим пов’язують надії на позитивні зміни в освіті

Освітяни наразі поділилися на два табори.

Хтось вірить, шо Оксен Лісовий стане хорошим міністром, він має добру репутацію у МАН і зможе виправити всі помилки свого попередника Сергія Шкарлета.

Інші звинувачують у плагіаті, відмовляються толерувати такі випадки і вважають, що служба в армії не може бути індульгенцією за порушення правил академічної доброчесності. Також вони вважають, що заміна Шкарлета Лісовим є заміною “шила на мило”.

Експерти вважають плагіат недопустимим у будь-якому вигляді, однак зазначають, що такі ситуації непоодинокі і стосуються на тільки нового міністра.

Очільниця ГО “Смарт-освіта” Галина Титиш схвалює призначення Лісового на посаду міністра.

“Коли я вперше почула про ймовірність цього призначення місяць тому, то аж дух затамувала. Знаю небагато таких сильних, ціннісних, компетентних і сміливих людей. Тому всім, хто писав у приватні запитання про Оксена, я відписувала “це прекрасна кандидатура, прекрасна”. Я дуже сподіваюсь, що Оксену вдасться змінити нашу освіту і науку на краще”, – вважає вона

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов також сподівається на краще.

“Вітаю щиро! Роботи – величезна купа, але новий міністр може розраховувати на потужну підтримку тих, кому не байдуже майбутнє української освіти. Тримаймося! Працюємо! Переможемо! 313 голосів – це конституційна більшість! А не сумнівні 226 трохи більше двох років тому”, – вважає Сергій Горбачов

Нагадаємо, колишнього міністра освіти і науки Сергія Шкарлета звинувачували у плагіаті. Він неодноразово ставав “лауреатом премій “Академічна негідність”, “Плагіатор року” тощо.

Велика кількість освітян позитивно сприйняли відставку Шкарлета та пов’язували з цим надії на зміни у галузі.

Ще новини України:

Встановити додаток