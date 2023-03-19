Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав заяву про відставку і припустився помилки у власному прізвищі. Українці у мережі відреагували, передає НСН.
Фото заяви Шкарлета опублікував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook. На знімку бачимо заяву, яку написано від руки і у шапці документа міністр вказав “Шарлета” замість “Шкарлета”.
Під дописом одразу з’явилися коментарі про помилку.
Сергій Шкарлет йде у відставку. Що відомо
17 березня зя’вилася інформація про ймовірну відставку Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За інформацією Железняка, новим міністром освіти буде директор Малої академії наук і доброволець 95-ї бригади Десантно-штурмових військ Оксен Лісовий. За даними УП, також розглядалася кандидатура держсекретарки МВС Інни Ящук та народної депутатки від “Слуги народу” Юлії Гришиної.
Пізніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що вже наступного тижня Оксена Лісового призначать на посаду міністра освіти та науки.
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