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Корупційний скандал у Міноборони – що про нього думають українці

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скандал у Міноборони

Що українці думають про корупційний скандал у Міноборони. Стали відомі результати опитування.

Данні дослідження свідчать про те, що це питання поляризувало українців. Негайних кадрових рішень вимагає половина громадян, передає НСН з посиланням на КМІС.

За даними опитування 46% респондентів вважають, що краще ретельніше і довше розслідувати, а водночас стільки ж (47%) респондентів вважають, що мають бути негайні рішення за найменшою підозрою у корупції.

Як зазначають соціологи, позиція у резонансній справі навколо Міністерства оборони не пов’язана із “зрадофільськими” чи “депресивними” настроями. Про це свідчать дані щодо готовності до територіальних поступок залежно від ставлення до можливих корупційних справ у Міноборони. І серед тих, хто вимагає швидких рішень, і серед тих, хто хоче ретельнішого розслідування, абсолютна більшість проти поступок агресору.

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Графік 1. У суспільстві йде дискусія щодо Міністерства оборони. Деякі люди вважають, що потрібно негайно відсторонювати від посад і притягувати до відповідальності всіх за найменшою підозрою у корупції, бо це особливо важливо під час війни. Інші вважають, що це буде провокувати нестабільність всередині Міністерства оборони та негативно вплине на обороноздатність країни та отримання зброї від Заходу, тому краще ретельніше, хоч і довше, розслідувати такі підозри. З яким з цих тверджень щодо Міністерства оборони Ви згодні в більшій мірі?

Соціологи також наводять дані, як ці дві категорії респондентів сприймають запас міцності Росії у війні проти України.

“Також можна бачити, що з цього питання обидві сторони (у конфлікті навколо Міністерства оборони) демонструють в однаковій мірі оптимізм у війні з Росією”, йдеться в повідомленні.

новини україни

Графік 2. Ставлення до можливих корупційних справ у Міністерстві оборони у регіональному вимірі

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, Україна як суспільство проходить істотну трансформацію на тлі війни.

“Важливо, щоб з одного боку влада демонструвала прихильність до справжніх реформ і ми бачили дійсно системний розвиток інституційної сфери, особливо у сфері забезпечення справедливості. З іншого боку, чутлива до корупційних справ громадськість має виступати врівноваженим партнером інституційних змін і пам’ятати про критично важливий під час війни принцип “не нашкодь”, сказав він.

Корупційний скандал у Міноборони - що про нього думають українці

Графік 3. Готовність до територіальних поступок залежно від ставлення до можливих корупційних справ у Міністерстві оборони у регіональному вимірі

“Українці як нація демонструють дива опору ворогові, і українці як нація мають бути здатні до цивілізованих дискусій та конструктивного діалогу у побудові кращої України”, додав соціолог.

Корупційний скандал у Міноборони - що про нього думають українці

Графік 4. Сприйняття запасу міцності росії у війні проти України залежно від ставлення до можливих корупційних справ у Міністерстві оборони у регіональному вимірі

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

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