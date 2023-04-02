Стало відомо, хто та як може отримати ваучери на безкоштовне навчання під час війни. Ними можуть скористатися переселенці та звільнені з полону люди, передає НСН.

Ваучер – це документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти. Його можна отримати на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.

«Такі ваучери можуть отримати внутрішньо переміщені особи працездатного віку. А також – звільнені з полону особи, щодо яких встановлено факт втрати свободи внаслідок збройної агресії проти України», розповіли у Мінреінтеграції.

Хто та як може отримати ваучери на навчання

Вищезгадані особи можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:

Не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

Раніше не отримували ваучер;

Не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

Мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

Зараз визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. З повним переліком спеціальностей та навчальних закладів можна ознайомитися за посиланням.

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