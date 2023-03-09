Хто може отримати по 6600 гривень на покупку продуктів – де вже стартувала програма

В Україні стартувала програма, яка дозволяє внутрішньо переміщеним особам отримати 6600 гривень на покупку продуктів у мережі “Сільпо”.

Переселенці з 1 чи 2 групою інвалідності мають змогу отримати спеціальні ваучери, якими можуть оплатити свої покупки у мережі “Сільпо”.

Ваучерна програма розрахована на три місяці по 2200 грн на одну особу в місяць, загальною сумою 6600 грн. Видача грошей відбувається одноразово.

Наразі ця послуга доступна лише в Закарпатській області, але в майбутньому планується розширення її охоплення.

Як передає НСН, про це йдеться на сайті uzhgorod.net.ua.

Зазначається, що із 7 березня ваучери видаватиме Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Хреста України за підтримки Австрійського Червоного Хреста та фінансування Austrian Development Cooperation у співпраці з Ужгородською міською радою.

Документ на оплату товару можна отримати після реєстрації у ЦНАПі. Подача заявок була відкрита 6 березня за попереднім записом за телефоном 38 050 555 81 08, і триватиме тиждень.

6600 гривень на покупку продуктів. Які документи потрібні

Для отримання допомоги при собі потрібно мати оригінали та бажано копії таких документів:

паспорт (обов’язково),

картка фізичної особи-платника податків (обов’язково),

довідка внутрішньо переміщеної особи (для ВПО з реєстрацією після 24.02.2022 року). Реєстрація ВПО тільки в Ужгороді,

пенсійні посвідчення із зазначенням групи інвалідності.

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