Кількість предметів у школі треба скоротити, вважає новий міністр освіти

Новий міністр освіти України Оксен Лісовий заявив, що кількість предметів у школі треба скоротити.

Про це він сказав в етері «Сніданку з 1+1», передає НСН.

«Кількість предметів у школі має бути раціональною, і вона має бути не збільшена, а зменшена», вважає Лісовий.

Міністр також зазначив, що планує спростити навчання дітей, які перебувають за кордоном і навчаються одночасно в українських та іноземних школах, сильно перевантажуючись.

«Тут вони повинні якийсь вибір робити: нам треба зробити так, щоб вони цей вибір не робили. Максимально спростити їм навчання у школах, залишивши наше бачення. Так, залишити унікальні наші предмети, універсальні предмети зараховувати. Тут теж є складнощі в синхронізації програм, але ми повинні це зробити», розповів міністр.

Також Лісовий прокоментував можливість повернення у школах початкової військової підготовки. За його словами, треба обговорювати це питання виважено.

«Для дітей важливо розуміти свою здатність протистояти… Ми не маємо втягувати дітей ментально у війну. Але дати деякі інструменти, звісно, можна. Тому певний рівень підготовки підліткам для старших класів можна дати», наголосив очільник МОН.

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Перш за все в Україні дбатимуть про безпеку учнів та вчителів під час освітнього процесу.

Не менш важливим завданням на сьогодні є і повернення до очного навчання.

Серед інших важливих завдань для втілення – тотальна цифровізація та оптимізація доступу до освіти через створення індивідуальних кабінетів.

Ще одним пріоритетом МОН є модернізація та трансформація системи професійної освіти.

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