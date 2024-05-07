Допомога українцям, які виїхали з ТОТ на період оформлення паспорта – як отримати

Українцям, які виїхали з ТОТ, на період оформлення документів надається комплексна допомога

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

У Міністерстві повідомили, що особи, які виїхали з ТОТ на підконтрольну територію та мають необхідність вперше оформити паспортний документ або відновити втрачений, можуть це зробити у будь-якому підрозділі Державної міграційної служби (ДМС).

Проте процедура ідентифікації особи, необхідна для виготовлення паспорта, може займати до двох місяців.

“На цей час таким особам надається допомога з розміщенням у місцях тимчасового проживання, юридичне консультування, гуманітарна та інша допомога”, – йдеться в повідомленні.

Ознайомитись із процедурою отримання допомоги протягом періоду оформлення документів можна в інфографіці.

Ініціатива забезпечити відповідну допомогу громадянам була започаткована Мінреінтеграції спільно з МОМ, УВКБ ООН, ТЧХУ та ДМС.

Ще новини України: Закордонний паспорт для дитини – як оформити, скільки коштує