Стало відомо, скільки українців за повну заборону УПЦ МП – результати опитування

Новини України – НСН публікують результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у квітні 2024 року, з посиланням на пресреліз, підготовлений виконавчим директором КМІС Антоном Грушецьким.

В Україні 83% опитаних громадян вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися в діяльність Української православної церкви Московського патріархату, зокрема 63% підтримують повну заборону УПЦ МП. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у квітні 2024 року.

Згідно з результатами опитування, 82% українців не довіряють УПЦ МП. Довіру до неї мають 8%, а ще 11% не визначилися. У всіх регіонах більшість опитаних висловлює недовіру: від 73% на сході до 88% на заході.

20% респондентів вважають, що варто дотримуватися «м’якшого» підходу, який передбачає встановлення над УПЦ МП державного контролю та нагляду без повної заборони її в Україні. На думку 12% респондентів, варто не втручатися у справи цієї церкви, а натомість розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

У всіх регіонах України більшість опитаного населення (76% на сході, 85% на заході і 86% у центрі) виступають за проактивну позицію держави в питанні діяльності УПЦ МП.

Водночас на півдні та сході думку про повну заборону висловлювали трохи менше респондентів: 55% і 46% відповідно, тоді як на заході — 69%, а в центрі — 68%.

«Наші коментарі до попередніх хвиль опитування лишаються релевантними і можна стверджувати, що і зараз Українська Православна Церква Московського Патріархату продовжує діяльність, через яку її сприйняття серед населення залишається як «п’ятої колони Кремля». Вочевидь, Церкві не вдається переконати українців, що вона нібито не залежать уже від керівництва Московської Патріархії та стоїть на проукраїнських позиціях», — йдеться в коментарі в КМІС

Скільки українців за повну заборону УПЦ МП було раніше

У грудні 2022 року за втручання держави в діяльність УПЦ МП виступали 78% українців, у травні 2023 року — 85%. Зокрема, заборону в Україні УПЦ МП тоді підтримували відповідно 54% й 66% респонденів.

«М’якший» підхід до УПЦ МП у грудні 2022 року вважали доцільним 24% респондентів, у травні 2023 року — 19%. Окрім цього, 12% у грудні 2022-го вважали, що варто розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень УПЦ МП. У травні 2023 року таку думку висловлювали 6%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій «Форум» були додані запитання щодо довіри до УПЦ (МП) та якою має бути політика щодо неї, упродовж 20-25 квітня 2024 року.

Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 1220 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на підконтрольній Україні території.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.

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