Кому українці готові довірити владу після війни: результати опитування

Про це НСН повідомляє з посиланням на dw.com.

Дослідження проводилося наприкінці березня 2024 року соціологічною службою Центру Разумкова в межах Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Серед нинішніх політичних сил майже 52 відсотки респондентів не бачать таких, яким можна було б довірити владу у повоєнний період, майже 25% – бачать, майже 24% не змогли визначитись.

Відповідаючи на запитання, з якого середовища може з’явитися політсила, якій би вони могли довірити владу після війни, 45 відсотків обрали пункт “з середовища військових”. Ще 21,5% опитаних дотримуються думки, що вона може з’явитися з волонтерського середовища, 20 – з кіл гуманітарної або технічної інтелігенції, 19 – з організацій громадянського суспільства, 18 – з уже наявних партій, шість – з бізнесових кіл.

Рівень довіри до військових і силовиків перевищує Зеленського

Загалом опитування продемонструвало досить високий рівень довіри суспільства саме до Збройних сил України (ЗСУ) та силових і безпекових структур.

Так, серед державних і суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до ЗСУ – 96 відсотків, добровольчих батальйонів – 86%, Державної служби з надзвичайних ситуацій – 85%, волонтерських організацій – 85%, Національної гвардії – 80%, Державної прикордонної служби – 76%, міністерства оборони – 67,5%, Служби безпеки України – 67%, громадських організацій – 61%.

Щодо президента України Володимира Зеленського, то він користується довірою 59 відсотків респондентів, що менше ніж у церкви, в якої цей показник становить 60 відсотків.

Найбільша недовіра українців – до чиновників

Натомість більшість респондентів висловлюють недовіру державному апарату, тобто чиновникам – їм, так само як і політичним партіям, не довіряють 76 відсотків респондентів.

Рівень недовіри до Верховної Ради становить 74%, до судів – 70%, уряду – 65,5%, прокуратури – 62%.

Антикорупційні органи також не зуміли здобути високий рівень довіри серед українців. Приміром, Національному агентству з питань запобігання корупції не довіряють 57 відсотків респондентів, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі – 56%, Національному антикорупційному бюро – 55%.

Поменшало тих, хто вважає, що події розвиваються в правильному напрямку

Іншим важливим аспектом, на який вказали соціологи, стало знищення показника тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі. Якщо в лютому-березні 2023 року 61 відсоток відповідав ствердно на це запитання, то цього року частка тих, хто так вважає скоротилася до 38%, а тих, хто дотримується протилежної думки – 39%.

Соцопитування проводилося 21-27 березня серед 2020 повнолітніх респондентів у всіх областях, крім Донецької та Луганської (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.

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