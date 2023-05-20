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Мобілізація в Україні – чи можуть призвати всіх членів сім’ї одночасно

Журналіст
Мобілізація в Україні - чи можуть призвати всіх членів сім'ї одночасно
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В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Стало відомо, чи можуть призвати всіх членів сім’ї одночасно

У законодавстві України не визначено точну кількість осіб з однієї сім’ї, яких мають право мобілізувати під час воєнного стану.

Чи можуть мобілізувати всіх членів сім’ї

Юрист і адвокат Ростислав Кравець розповів, що в Україні немає чіткого закону, який забороняв би призвати всіх членів сім’ї. Тож якщо всі члени підлягають мобілізації, їх усіх можуть мобілізувати.

Про це повідомляє НСН з посиланням на 24канал.

«Тому можуть мобілізувати всіх. І чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Якщо всі члени сім’ї підлягають мобілізації, то їх можуть призвати на військову службу», – сказав юрист і адвокат Ростислав Кравець

Проте юрист наголосив, що виняток все ж є. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час бойових дій, призову не підлягають. Близькими родичами вважаються: чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, брат або сестра.

Чи можуть призвати всіх членів сім’ї одночасно

чи можуть призвати всіх членів сім'ї одночасно

«Це означає, якщо людина загинула на війні або зникла безвісти, то її близьких родичів не мобілізуватимуть», – уточнив Кравець

Кого не можуть мобілізувати на службу

Крім цього, є стаття 2 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, згідно з яким під час воєнного стану призову на військову службу не підлягають:

  • чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;
  • батько-одинак і мати-одинак, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років;
  • чоловіки та жінки – опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (за видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);
  • чоловіки та жінки, які містять повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;
  • чоловіки та жінки – усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років;
  • чоловіки та жінки, які доглядають хвору дружину (чоловіка), дитину, а також батьків своїх або дружину (чоловіка), які потребують постійного догляду;
  • чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи;
  • опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна;
  • ті, хто доглядають за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи або за особою, яка потребує постійного догляду (якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);
  • один із подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовці;

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