Мобілізація в Україні – чи можуть призвати всіх членів сім’ї одночасно

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Стало відомо, чи можуть призвати всіх членів сім’ї одночасно

У законодавстві України не визначено точну кількість осіб з однієї сім’ї, яких мають право мобілізувати під час воєнного стану.

Чи можуть мобілізувати всіх членів сім’ї

Юрист і адвокат Ростислав Кравець розповів, що в Україні немає чіткого закону, який забороняв би призвати всіх членів сім’ї. Тож якщо всі члени підлягають мобілізації, їх усіх можуть мобілізувати.

Про це повідомляє НСН з посиланням на 24канал.

«Тому можуть мобілізувати всіх. І чоловіка, і дружину, і повнолітніх дітей. Якщо всі члени сім’ї підлягають мобілізації, то їх можуть призвати на військову службу», – сказав юрист і адвокат Ростислав Кравець

Проте юрист наголосив, що виняток все ж є. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час бойових дій, призову не підлягають. Близькими родичами вважаються: чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся, брат або сестра.

Чи можуть призвати всіх членів сім’ї одночасно

«Це означає, якщо людина загинула на війні або зникла безвісти, то її близьких родичів не мобілізуватимуть», – уточнив Кравець

Кого не можуть мобілізувати на службу

Крім цього, є стаття 2 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, згідно з яким під час воєнного стану призову на військову службу не підлягають:

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

батько-одинак і мати-одинак, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки – опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років або які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю (за видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);

чоловіки та жінки, які містять повнолітню дитину (18-23 років) з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки – усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років;

чоловіки та жінки, які доглядають хвору дружину (чоловіка), дитину, а також батьків своїх або дружину (чоловіка), які потребують постійного догляду;

чоловіки та жінки, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи;

опікуни людини з інвалідністю, яка недієздатна;

ті, хто доглядають за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи або за особою, яка потребує постійного догляду (якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

один із подружжя, жінка або чоловік, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину або дітей, а також вагітні військовослужбовці;

Ще новини України: Граничний вік для служби у ЗСУ – на важливий момент при мобілізації вказав адвокат