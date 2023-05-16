В Україні триває загальна мобілізація військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років. Проте, у багатьох чоловіків досі виникає багато різноманітних питань щодо призову на військову службу.

Головні новини про мобілізацію розповідає НСН з посиланням на сайт Pro Гроші.

Вручення повістки: хто з чоловіків може оскаржити

Йдеться про чоловіків віком від 18 до 27 років. Відомо, що особи віком до 27 років, які не проходили строкову службу та не мають військового досвіду, можуть оскаржити вручення повісток. Ба більше, громадяни цієї вікової категорії можуть бути призвані до армії лише добровільно.

Однак, таким громадянам краще не уникати отримання повісток, оскільки за це передбачена адміністративна відповідальність. Оскаржувати вручення даного документа варто після відвідання ТЦК.

Чи можуть військовозобов’язані відмовитися від мобілізації

Під час воєнного стану відмова від мобілізації розцінюється, як ухилення від призову. Тобто, за такі дії військовозобов’язані чоловіки можуть понести кримінальну відповідальність.

Згідно із чинним українським законодавством, громадяни призовного віку можуть лише отримати відстрочку від призову на військову службу за наявності певних підстав.

Яку ще категорію чоловіків хочуть мобілізувати в Україні

В Україні планують розглянути законопроєкт № 9281 та мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, без досвіду військової служби. У разі ухвалення відповідного законопроєкту, мобілізація торкнеться придатних та обмежено придатних чоловіків за станом здоров’я, вік яких становить від 25 до 60 років.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що тривале перебування громадян на військовому обліку призовників під час війни не є доцільним, зважаючи на те, що більшість придатних до військової служби громадян навіть без статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Які зміни хочуть запровадити у проходження ВЛК

Наразі удосконалення процесу проходження військово-лікарської комісії, підвищення рівня медичного забезпечення та обслуговування є пріоритетним завданням. Тому у процес проходження ВЛК планують запровадити такі зміни:

збільшення мережі ВЛК шляхом їх додаткового розгортання в цивільних закладах охорони здоров’я;

окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучено до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби;

впровадження е-черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров’я;

залучення закладів охорони здоров’я із системи Міноборони до роботи з ЕСОЗ. Заклади охорони здоров’я із системи Міноборони матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці;

запровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний і зручний сервіс);

здійснення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.

Чим відрізняється оповіщення від повістки та хто може його отримати

Оповіщення – це розпорядження від керівника районного (міського) ТЦК та СП. Але, на відміну від повістки, оповіщення вручають не конкретній людині, а адресують:

органам місцевого самоврядування;

керівникам підприємств, установ та організацій;

навчальним закладам.

Виходить, що оповіщення – це механізм, який ТЦК використовують для вручення повісток військовозобов’язаним.

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