Як спростять проходження ВЛК – в Міноборони назвали шість кроків до змін

Для удосконалення процесу проходження ВЛК (військово-лікарської комісії) передбачено шість кроків, щоб зробить його швидшим та зручнішим.

Як передає НСН, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ та заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Удосконалення процесу проходження ВЛК передбачає:

збільшення мережі ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання в цивільних закладах охорони здоров’я; окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучено до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби; впровадження е-черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК та СП та закладами охорони здоров’я; залучення закладів охорони здоров’я із системи Міноборони до роботи з ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров’я). Заклади охорони здоров’я із системи Міноборони матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці; запровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний і зручний сервіс); здійснення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.

Відзначимо, що задля запровадження цих нововведень Верховна Рада 2 травня прийняла законопроєкти №9154 та № 9158.

Маляр підкреслила, що ці зміни будуть запроваджуватися поступово. Вона пояснила:

Процес передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів.

Над цими задачами працює робоча група, до якої входять підрозділи Збройних Сил України, Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство у справах ветеранів, Міністерство цифрової трансформації та ГО «Принцип».

Нагадуємо, що при проходженні ВЛК, медикам потрібно надати максимально повну інформацію щодо стану власного здоров’я, якщо з ним є проблеми. Перед оглядом лікареві потрібно показати довідки про хвороби, виписки, висновки.

Також не зайвим буде взяти із собою свою амбулаторну карту або якісь виписки з діагнозами з неї.

Що потрібно зробити перед проходженням медкомісії:

приготувати документи з актуальною інформацією про стан свого здоров’я та останні дослідження хвороб;

тримати при собі документацію про хвороби – у разі доставки до ТЦК військовими та поліцією;

у разі примусу пройти “експрес”-медогляд – краще відмовитись та зареєструвати скаргу;

якщо для проходження ВЛК доставили силою – попросити пройти ВЛК в інший день, щоб показати всі документи, що підтверджують хворобу.

Є ще один варіант – самому пройти обстеження у цивільному медзакладі перед візитом до ТЦК та мати на руках висновки про хвороби.

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