Як змінилися ціни в аптеках за рік. І які препарати купують українці найчастіше.

Середньозважена вартість однієї упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками першого кварталу 2023 року становила 123,7 грн, вона зросла на 37% порівняно з аналогічним періодом у 2022-му.

У I кварталі 2023 року найдорожчою категорією серед товарів «аптечного кошика» стали дієтичні добавки, середньозважена вартість однієї упаковки яких становила 163,9 грн. Для лікарських засобів цей показник зафіксований на рівні 147 грн, косметики — 133,8 грн, медичних виробів — 35,6 грн.

Про це свідчить результати дослідження, проведеного компанією Proxima Research, передає НСН з посиланням на NV.

Загальні обсяги аптечного продажу всіх категорій товарів «кошика» становили 39,7 млрд грн та збільшилися на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

При цьому у натуральному вираженні обсяги продажу скоротилися на 25,3% та становили 321,2 млн упаковок.

Динаміка аптечного продажу в доларовому еквіваленті також демонструє спад на 20,5%, а обсяги продажу становлять близько $1,1 млрд.

Збільшення обсягів аптечного продажу у грошовому вираженні фіксується майже для всіх категорій, за винятком медичних виробів.

Інфляційний індекс, який характеризує зростання ринку лікарських засобів завдяки зміні цін, зменшився з 30% у січні до 16% у березні.

Якщо ж розглянути динаміку цін на топ-10 торгових назв лікарських засобів (stock keeping unit — SKU) за обсягами аптечного продажу в грошовому вираженні у 2023 році, то для всіх препаратів фіксується зростання роздрібної вартості порівняно з довоєнним періодом.

Станом на кінець квітня порівняно із ціною на 1 січня в середньому зростання становить близько 3%.

Серед брендів лікарських засобів лідерами за обсягами продажу у І кварталі є Німесил, Нурофєн та Ксарелто.

Лідерами за обсягами аптечного продажу лікарських засобів та дієтичних добавок у грошовому вираженні стали компанії Фармак, Дарниця і Acino.

Ще новини України: Банки заблокують рахунки тисячам українців – яка причина і кого стосується