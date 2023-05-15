Існує два способи належного вручення повісток, всі інші незаконні – адвокат

Належне вручення повісток існує лише у два способи. Перший – особисте вручення, під відеозапис, із підписом. Друге – вручення через адміністрацію місця роботи.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець, передає НСН.

“Головне – щоб було зафіксовано, що саме ви отримали повістку, що саме ви в ній розписалися. Якщо в повістці стоїть якась “закорючка”, нема доказів, не зафіксовано відео, немає свідків, що саме ви отримували цю повістку, такі протоколи і такі штрафи суди будуть скасовувати. На підставі повісток, де стоїть “закорючка”, нема підтверджень, свідків чи відео матеріалу, що саме вам видавали цю повістку, це буде незаконно”, розповів він.

Повістки на блокпостах

Адвокат наголосив, що повістки на блокпостах, якщо там стоять закорючки, а не підпис військовозобов’язаного, не мають жодного юридичного значення. Якщо є підпис і все зафіксовано – це є законним врученням.

Повістки родичам, знайомим, ОСББ, жекам

“Що стосується вручень родичам, знайомим, за місцем проживання, ОСББ, жекам – це також не є належним врученням повістки. Нема підтверджень того, що безпосередньо особа отримала цю повістку. Навіть якщо видали повістку дружині, родичу, бабусі, матусі, батьку – немає значення кому. Якщо особисто військовозобов’язаному повістку не надали – це також не є підтвердженням належного вручення повістки”, п ідкреслив Кравець.

Повістки по місцю роби

Якщо повістку принесли на місце роботи – це буде належним врученням.

“В цьому випадку або підприємство має повідомити, що ви або пішли у відпустку за свій рахунок, або на лікарняний, і воно вам не встигло вручити повістку. Воно буде нести відповідальність, якщо воно не вручило повістку, а ви були на роботі”, додав він.

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