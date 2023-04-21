Мобілізація в Україні – хто може проходити службу за бажанням та місцем проживання

Мобілізація в Україні проводиться примусово для чоловіків віком до 60 років. Однак є громадяни, які можуть проходити службу у ЗСУ лише за бажанням та за місцем проживання

Військовий стан та мобілізація в Україні продовжено до 20 травня. Усі, у кого немає відстрочки від призову та броні, повинні після отримання повістки з’явитися до військкоматів. Деякі категорії громадян можуть поповнити армійські лави лише добровільно.

Про це зазначено в 1-й частині закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Хто може проходити службу у ЗСУ за місцем проживання і за бажанням::

особ із інвалідністю;

особи, визнані тимчасово непридатними за станом здоров’я;

особи, чиї близькі родичі зникли безвісти чи загинули на війні;

громадяни з трьома дітьми віком до 18 років;

батьки-одинаки з дітьми віком до 18 років;

прийомні батьки та опікуни, піклувальники та вихователі дітей віком до 18 років (здорових, а також з інвалідністю та тяжкохворих);

особи, які мають повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

громадяни., які доглядають хворе подружжя, батьків або дітей;

опікуни людей з інвалідністю, які визнані судом недієздатними;

громадяни, зайняті постійним доглядом осіб з інвалідністю I чи II групи;

Кого мобілізують в Україні насамперед

Начальник управління персоналом штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що зараз до армії переважно закликають чоловіків із бойовим досвідом. При цьому повістки можуть вручати всім українцям віком 18-60 років. Призвати до армії можуть обмежено придатних до служби чоловіків та громадян без військового досвіду. Останніх перед відправкою на фронт мають навчати щонайменше місяць.

Нагадаємо, що Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Тепер вони можуть закликати громадян незалежно від місця їхньої реєстрації та перебування на військовому обліку.

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