20 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

20 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 20 травня. 5 років з дня інавгурації Зеленського і 2 роки з дня окупації Маріуполя. Європейський день моря. Православні вшановують пам’ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. Залишилося 225 днів до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 817 день повномасштабної війни в Україні.

20 травня – яке сьогодні церковне свято

20 травня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. Вони християнами, які постраждали за часів імператора Нумеріана.

Фалалей був 18-річним юнаком, який відверто зізнався у своїй вірі перед правителем Егеї. Він був сином воєводи і навчався лікарській майстерності. Під час переслідувань християн у Лівані, він був приведений перед правителя Тиверія, але зумів уникнути страти і втекти. Згодом, Фалалей був знову захоплений і приведений перед ігемона Феодора в Егейському граді.

Олександр та Астерій, які спочатку були катами, отримали наказ просвердлити ноги Фалалея і повісити його головою вниз. Однак, замість цього, вони просвердлили дерево і повісили його. Коли ігемон побачив, що його обдурили, він наказав побити їх. Під час побиття, Олександр та Астерій визнали себе християнами і були негайно страчені мечем.

Фалалей же був кинутий на поживу диким звірам, але ні ведмедиця, ні леви не торкнулися його, а покірно припали до його ніг. Це змусило натовп вигукувати: “Великий Бог християнський! Бог Фалалея, помилуй нас!”. Урешті, Фалалей був утоплений за наказом ігемона, але згодом з’явився перед ним у білому одязі, що здивувало всіх присутніх.

20 травня у світі

Європейський день моря

20 травня кожного року відзначається важливе екологічне свято – Європейський день моря. Подію започаткувала Європейська комісія у 2008 році.

Всесвітній день метролога

20 травня кожного року відзначається професійне свято – Всесвітній день метролога. Подію започаткував Міжнародний комітет мір і ваг у 1999 році.

А також:

Міжнародний день червоних кросівок

День клінічних випробувань

Всесвітній день боротьби з аутоімунним артритом

Всесвітній день травматолога

Всесвітній день метролога

20 травня в Україні

День банківських працівників України

День перекладача жестової мови в Україні

Іменини 20 травня

Олександр, Олексій, Іван, Микита, Тимофій, Сюзанна.

Талісманом людини, народженої 20 травня є лал. Це дорогоцінний камінь, який має багату історію та вважається одним з найбільш магічних каменів. Лал може надихати на творчість та нові ідеї, а також підтримувати бажання до самовдосконалення.

Традиції, заборони, прикмети 20 травня

Цього дня віряни моляться святому Фалалею про здоров’я, зцілення хворих, гарний урожай, дощ.

Цього дня прийнято займатися городніми клопотами: полоти бур’яни, поливати грядки, висаджувати баклажани, редиску. У народі святого Фалалея в народі вважають покровителем врожаю огірків, а день вважається найбільш підходящим для посадки цього овоча. Згідно з прикметами потрібно встигнути зробити це до заходу сонця і потай від цікавих очей – це гарантує гарний урожай

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Вони помітили, що погоду в цей день визначає місяць: якщо він ріжками донизу – на тепло, а якщо червоний – на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу.

Крім того:

бджоли стають агресивними і часто жалять — це може передвіщати дощову погоду;

багато павуків з’являється — спекотна і суха погода буде в найближчі дні;

гроза може свідчити про хороший урожай цього року;

ранкова роса віщує сонячну погоду та швидке зростання рослин;

якщо качки цілий день плавають і пірнають, це може передвіщати дощ.

Що не можна робити 20 травня:

Не можна сваритися і лихословити.

Не бажано думати негативні думки.

Заборонено лінуватися.

20 травня в історії

Визначні події

1498 — португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії.

1783 — підписано Версальський мир, що завершував війну між Францією, Англією та Нідерландами

1873 — Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси.

1899 — Джекоб Герман став першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості — він «мчав» по одній з вулиць Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год.

1961 — засновано Шевченківську премію.

1961 — за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук’яненка до смертної кари, а його товаришів — до різних термінів позбавлення волі.

1985 — Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнив 1150 ув’язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдат, яких утримували палестинці.

2005 — відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем’єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького «Подорожні», який здобув «Золоту пальмову гілку».

2009 — у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі «Шахтар» (Донецьк) переграв «Вердер» (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубку УЄФА.

2019 — відбулась інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

2022 — Росія окупувала Маріуполь.

Народилися 20 травня

1799 — Оноре де Бальзак, французький письменник.

1908 — Джеймс Стюарт, американський кіноактор, бригадний генерал ВПС Сполучених Штатів.

1922 — Іван Чендей, український письменник.

1930 — Стефанія Павлишин, український професор, музикознавець, голова секції мистецтвознавства ЗНЦ НАНУ.

1944 — Джо Кокер, англійський рок-співак.

1952 — Лідія Кондрашевська, народна артистка України, співачка (лірико-колоратурне сопрано).

1957 — Віктор Харик, український шрифтовий дизайнер.

1973 — Наталка Сняданко, українська письменниця.

Померли 20 травня

1506 — Христофор Колумб, мореплавець із Генуї, який відкрив Американський континент.

2013 — Рей Манзарек, американський музикант, продюсер, один з найвпливовіших музикантів-клавішників у рок-музиці. Колишній член рок-гурту The Doors.

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