Загальна мобілізація – які зміни набули чинності у квітні та кого призивають у першу чергу

В Україні під час воєнного стану триває загальна мобілізація. Повістки можуть видавати всім військовозобов’язанимЯкі зміни відбулися у квітні, кого призивають у першу чергу

За останніми змінами законодавства повістки вручають навіть не за місцем проживання.

Разом із тим отримання повістки все ще не означає, що громадянина візьмуть у ЗСУ чи одразу відправлять на фронт.

Про те, кого насамперед призивають на службу, та які зміни щодо мобілізації набули чинності в квітні 2023 року, розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL

Кого в Україні мобілізовують першочергово?

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що в країні поки немає потреби посилювати темпи мобілізації, хоча план від лютого 2022 року ще не виконаний. За його словами, наразі мобілізовують чоловіків без досвіду військової служби, які насамперед відправляються на навчання.

Глава Міноборони запевнив, що Генштаб ЗСУ “в спокійному темпі” справляється із компенсацією втрат, яких наша армія зазнає на фронті, й нині не відчуває браку захисників. Він висловив вдячність країнам-партнерам, що допомагають із підготовкою українських військових.

Загальна мобілізація – кого призивають у першу чергу

Тож нині, відповідно до закону, мобілізовують на військову службу військовозобов’язаних:

придатних за станом здоров’я чоловіків, які проходили строкову чи службу в АТО/ООС;

придатних за здоров’ям чоловіків без досвіду військової служби;

чоловіків, обмежено придатних до служби у воєнний час;

придатних і обмежено придатних у воєнний час добровольців (чоловіків або жінок від 28-60 років);

знятих і виключених із військового обліку чоловіків, визнаних придатними чи обмежено придатними до служби у воєнний час, котрих знову поставили на військовий облік.

Призов на строкову службу під час воєнного стану в Україні заборонено Законом про військовий обов’язок і військову службу із жовтня 2022 року. Це означає, що мобілізувати призовників від 18 до 27 років заборонено, проте вони можуть добровільно підписати контракт на службу.

Що нового в питаннях мобілізації з квітня 2023?

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що мобілізація в Україні відбувається відповідно до таємних цілей і планів, встановлених вищим військово-політичним керівництвом країни. За його словами, такі цілі було затверджено ще в лютому 2022 року, і їх досі не досягнуто, проте посилення мобілізації не планується.

Кабмін 11 квітня ухвалив Постанову №318, згідно з якою уповноважені особи мають право видавати повістки усім військовозобов’язаним чоловікам, незалежно від їхнього місця реєстрації та перебування на військовому обліку.

Так, працівники Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) можуть вручати повістки на військову службу за призовом осіб:

офіцерського складу;

із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

під час мобілізації на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

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