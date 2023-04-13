Загальна мобілізація – чи можуть вручити повістку на кордоні

Росія не залишає спроб захопити Україну, повномасштабна війна та дія режиму загальної мобілізації триває. Адвокат пояснив, чи можуть українцям вручити повістку на кордоні

Військовозобов’язані українці можуть отримати повістку будь-де, проте не на кордоні.

Роз’яснення щодо цього дав адвокат Тарас Никифорчук на своєму YouTube-каналі, повідомляє НСН.

Співробітники прикордонної служби не мають повноважень вручати повістки.

“Отримати повістку можна будь-де, але не на кордоні”, – зазначив він

Чи можуть вручити повістку на кордоні

Виняток становлять випадки, коли людина перетнула кордон незаконно. Співробітники прикордонної служби складають протокол та передають його до суду. У цьому випадку суддя виносить ухвалу, згідно з якою людині “світить” штраф від 3,4 тисячі гривень, але жодної кримінальної відповідальності за це не може бути.

Проте останнім часом, за словами адвоката, почали застосовувати таку схему – прикордонники викликають поліцію, яка може доставити чоловіка, який незаконно перетнув кордон, до військкомату.

“Вони беруть людину, незаконно затримують і доставляють до ТЦК. А там уже з людиною починають працювати, щоб військовозобов’язаний погодився на медкомісію”, – розповів Тарас Нікіфорчук

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