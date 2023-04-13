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Україна
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Cуспільство
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Загальна мобілізація – чи можуть вручити повістку на кордоні

Журналіст
Загальна мобілізація - чи можуть вручити повістку на кордоні
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Росія не залишає спроб захопити Україну, повномасштабна війна та дія режиму загальної мобілізації триває. Адвокат пояснив, чи можуть українцям вручити повістку на кордоні

Військовозобов’язані українці можуть отримати повістку будь-де, проте не на кордоні.

Роз’яснення щодо цього дав адвокат Тарас Никифорчук на своєму YouTube-каналі, повідомляє НСН.

Співробітники прикордонної служби не мають повноважень вручати повістки.

“Отримати повістку можна будь-де, але не на кордоні”, – зазначив він

Чи можуть вручити повістку на кордоні

Загальна мобілізація - чи можуть вручити повістку на кордоні

Виняток становлять випадки, коли людина перетнула кордон незаконно. Співробітники прикордонної служби складають протокол та передають його до суду. У цьому випадку суддя виносить ухвалу, згідно з якою людині “світить” штраф від 3,4 тисячі гривень, але жодної кримінальної відповідальності за це не може бути.

Проте останнім часом, за словами адвоката, почали застосовувати таку схему – прикордонники викликають поліцію, яка може доставити чоловіка, який незаконно перетнув кордон, до військкомату.

“Вони беруть людину, незаконно затримують і доставляють до ТЦК. А там уже з людиною починають працювати, щоб військовозобов’язаний погодився на медкомісію”, – розповів Тарас Нікіфорчук

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