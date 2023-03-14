Загальна мобілізація – кому не можуть вручити повістку на вулиці

В Україні триває загальна мобілізація. Юрист Ілля Шипко розповів, кому точно не зможуть вручити повістку на вулиці

Про це юрист пише на сайті prikhodko.com, повідомляє НСН

Так виходячи з українського законодавства, вручення повісток під час мобілізації на вулиці не забороняється. Проте попередньо співробітники Територіального центру комплектації повинні з’ясувати особу того, хто її отримує, оскільки не всі чоловіки є військовозобов’язаними.

Кому не можуть вручити повістку на вулиці

“Наприклад, якщо чоловікові більше 60 років, він не військовозобов’язаний і вручати йому повістку на вулиці немає потреби. Якщо особу не встановлено, то зрозуміло, що повістка не може бути виписана, тому що немає даних. А виписати повістку без встановлення даних особи не можна” – пояснив юрист.

При цьому Шипко наголосив, що громадяни можуть відмовитися від отримання повістки на вулиці, якщо цей документ вручається не за місцем реєстрації.

Для цього необхідно відразу повідомити представників ТЦК про своє перебування на обліку в іншому центрі комплектування та по можливості показати документ про місце реєстрації або військовий квиток.

У тому випадку, якщо повістку на вулиці все ж таки вручили в іншому місті, то можна прийти до Територіального центру комплектації, зазначеного у документі, та надати необхідні документи про перебування на військовому обліку в іншому ТЦК.

Крім того, юрист зазначив, що при отриманні повістки громадянин зобов’язаний розписатися про отримання із зазначенням дати вручення.

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