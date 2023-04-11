Уряд розширив повноваження військкоматів – що відомо

Кабінет міністрів розширив повноваження військкоматів. ТЦК отримали право розсилати повістки, незалежно від місця перебування військовозобов’язаних. Які ще зміни відбулися

Територіальні центри комплектації (військкомати) можуть надсилати повістки військовозобов’язаним, незалежно від місця перебування на військовому обліку. Також Кабмін зняв з військкоматів завдання з підготовки та ведення територіальної оборони.

Відповідними повноваженнями ТЦК наділив Кабінет Міністрів України своєю постановою від 7 квітня, повідомляє НСН.

Уряд розширив повноваження військкоматів

Уряд вніс зміни, згідно з якими військкомати отримали право сповіщати громадян про мобілізацію та власне призивати:

на військову службу по призову осіб офіцерського складу;

на військову службу по призову осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу по призову осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву).

Зауважимо, що зазначені вище повноваження ТЦК не поширюються на військовозобов’язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Тобто військовозобов’язаного зможуть мобілізувати, незалежно від того, в якому ТЦК він стоїть на обліку.

Крім того, уряд зняв з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки завдання щодо підготовки та ведення територіальної оборони.

Ще новини України: Як і коли мобілізують чоловіків до 27 років, кого зараховують у запас