«Грошова допомога усім громадянам України – це фейк» – поліція

«Грошова допомога усім громадянам України». Останнім часом можна побачити такі повідомлення у телеграм-каналах та спільнотах в інших мережах, які не гребують жодними методами заради власної наживи чи реклами. Багато хто з громадян вірить і переходить за посиланнями. І в кращому випадку поповнює ряди підписників сумнівного каналу. А в гіршому – стає жертвою шахраїв.

Про активізацію шахраїв попереджає поліція, передають Новини України – НСН.

“Грошова допомога усім громадянам України” – це фейк

Правоохоронці зазначають, що у соціальних мережах зʼявилася нова хвиля повідомлень про видачу українцям грошової допомоги, а саме про одноразові грошові виплати усім громадянам України. Щоб бути переконливими, шахраї використовують інформацію про прийняття фейкового закону.

Перейшовши за посиланням з цієї реклами, ви або потрапите до сумнівного Telegram-каналу, або, слідуючи вказівкам невідомих, введете секретні дані банківської карти та втратите власні кошти, – йдеться у повідомленні поліції

Що робити, якщо помітили підозріле повідомлення про виплати?

Поліція радить:

не переходьте за підозрілими посиланнями,

за можливості залиште скаргу або заблокуйте зловмисника,

нікому не передавайте дані про банківські картки та рахунки.

І відпишіться від спільноти, яка, можливо, здається вам цікавою і корисною, але не гребує публікувати у себе таку ганебну «рекламу». Під час війни, коли безліч українців дійсно потребують допомоги і шукають інформацію про виплати в мережі, користатися цим і обманювати людей заради «розкрутки» чи сумнівного заробітку – це дно.

До речі, долучившись до Телеграм-каналу деДопомога, ви будете дізнаватися новини про реальні програми підтримки українців – як державні, так і від благодійників.

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